Футбол
Без Дриусси и Малкома «Зенит» потерял очкиПетербургский дневник 14:10
В основном составе «Зенита», как и говорил перед матчем Сергей Семак, не оказалось Себастьяна Дриусси, а также Малкома, чья травма оказалась весьма серьёзной. Оба атакующих игрока выбыли на три-четыре недели, как сообщила пресс-служба клуба.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 16:24, Ашберн
Общество
Москвичей на следующей неделе ожидает жара до +29 °С
Обновлено в 12:06
Политика
Президент Сербии пригласил Шойгу посетить Белград
Президент Сербии Александр Вучич пригласил главу Минобороны России Сергея Шойгу посетить Белград, чтобы оценить достижения сербской армии.
Обновлено в 15:36
Происшествия
Число жертв пожара в отеле Одессы увеличилось до девяти
Обновлено в 08:51
Армия и оружие
Боевики «Айдара» отравились грибами в Донбассе
Обновлено в 14:33
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено в 06:44
Общество
Жители Сочи сообщили о подтоплениях после залповых ливней
В конце июля в Сочи уже прошли ливни, в результате которых в городе сошел сель и резко повысился уровень воды.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Третья за день крупная авария произошла в России
Авария произошла на мосту через реку Ока, который находится на 68-м километре трассы Спас-Клепики — Рязань.
Обновлено в 14:30
Единоборства
Российская команда победила в «Танковом биатлоне»
Российская команда одержала победу в финальной эстафете конкурса «Танковый биатлон» в подмосковном Алабино.
Обновлено в 12:58
Шоу-бизнес
Ольга Бузова закрыла страницу в Instagram после шутки про блокадницу
Певица Ольга Бузова закрыла доступ к своей странице в "Инстаграме" после шквала критики из-за скандального видео.
Обновлено в 03:23
Футбол
Встреча «Зенита» с «Ахматом» завершилась ничьей
Обновлено в 14:52
Экономика
В России самозанятым могут разрешить работать таксистами
Правительство России изучает возможность разрешить самозанятым работать таксистами, не нанимаясь в штат к индивидуальным предпринимателям или компаниям.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Водитель привязал собаку к движущейся машине в Москве
Обновлено в 15:28
Происшествия
Во время свадьбы в Кабуле произошел взрыв
В Кабуле в одном из свадебных залов произошел взрыв.
Обновлено в 16:13
Общество
В продаже появилась дешевая копия помолвочного кольца Кейт Миддлтон
Универмаг демократичного сегмента Marks & Spencer представил реплику знаменитого украшения — кольца марки Garrard из белого золота с сапфиром и бриллиантами, ныне принадлежащего супруге принца Гарри, а до того подаренного на помолвку его матери, Диане Спенсер, его отцом, принцем Уэльским Чарльзом.
Обновлено в 12:51
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Происшествия
Пожар произошел на шахте в Кузбассе
В Кузбассе в шахте "Грамотеинская" произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
Обновлено в 15:50
Происшествия
Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
Самолет A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку около 07:00 утра 15 августа на кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено вчера в 06:13
Финансы
17 августа 1998 года в России был объявлен технический дефолт
Помню, что я в начале сентября 1998 года была в отпуске, за границей, в Дубровнике.
Обновлено в 02:34
Политика
У Зеленского ответили на упреки по бюджетникам
Ранее Зеленский говорил, что военный парад ко Дню независимости проводиться не будет, а деньги лучше потратить на премии военным.
Обновлено в 15:02
Футбол
Кутателадзе стал игроком «Спартака»
Обновлено в 05:54
Экономика
Минтруд выступает за небольшое увеличение размера МРОТ с 2020 года
В Министерстве труда и соцзащиты РФ выступают за небольшое увеличение размера МРОТ (минимальной оплаты труда).
Обновлено вчера в 08:33
Общество
Археологи нашли в Турции могилу внучки грузинской царицы Тамары
Археологи обнаружили в турецкой провинции Эрзурум могилу, в которой, предположительно, похоронены Гурджи-Хатун (внучка легендарной царицы Тамары) и ее сын, султан Ала ад-Дин Кай-Кубад.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Футбол
Скауты ЦСКА просматривают защитника «Тамбова»
Скауты ЦСКА присутствуют на матче "Тамбов" - "Краснодар" в Саранске.
Обновлено в 11:01
Политика
Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами
Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями.
Обновлено 14 августа в 16:40
Армия и оружие
Украинская прокуратура заочно сообщила об аресте итальянского журналиста
"В ближайшее время прокуратура обратится в суд за разрешением на задержание подозреваемого с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 15:53
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено в 11:08
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины не менее $8 млрд
За время президентства Пётр Порошенко вывел с Украины по меньшей мере $8 млрд.
Обновлено в 15:32