Футбол

Без Дриусси и Малкома «Зенит» потерял очкиПетербургский дневник 14:10

В основном составе «Зенита», как и говорил перед матчем Сергей Семак, не оказалось Себастьяна Дриусси, а также Малкома, чья травма оказалась весьма серьёзной. Оба атакующих игрока выбыли на три-четыре недели, как сообщила пресс-служба клуба.
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«Не, ну а что это было?» «Зенит» не выиграл, в чемпионате очередной судейский скандал

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Малком не сыграет с «Ахматом» и, скорее всего, пропустит матч со «Спартаком»

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Дриусси и Малком пропустят 3-4 недели из-за травм и не сыграют со «Спартаком»

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Без Дриусси и Малкома «Зенит» потерял очки

Петербургский дневник14:10

Футболисты «Зенита» Малком и Дриусси выбыли на месяц из-за травм

78.ru07:12

Малком и Дриусси не помогут «Зениту» в матче с «Ахматом»

Матч ТВ07:11

Малком и Дриусси из-за травм пропустят 3-4 недели

Спорт-Экспресс07:03
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 16:24, Ашберн
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Москвичей на следующей неделе ожидает жара до +29 °С

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Президент Сербии пригласил Шойгу посетить Белград

Президент Сербии Александр Вучич пригласил главу Минобороны России Сергея Шойгу посетить Белград, чтобы оценить достижения сербской армии.
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Число жертв пожара в отеле Одессы увеличилось до девяти

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Боевики «Айдара» отравились грибами в Донбассе

Обновлено в 14:33
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В Москве завершился митинг КПРФ

На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено в 06:44
Общество

Жители Сочи сообщили о подтоплениях после залповых ливней

В конце июля в Сочи уже прошли ливни, в результате которых в городе сошел сель и резко повысился уровень воды.
Обновлено в 05:36
Происшествия

Третья за день крупная авария произошла в России

Авария произошла на мосту через реку Ока, который находится на 68-м километре трассы Спас-Клепики — Рязань.
Обновлено в 14:30
Единоборства

Российская команда победила в «Танковом биатлоне»

Российская команда одержала победу в финальной эстафете конкурса «Танковый биатлон» в подмосковном Алабино.
Обновлено в 12:58
Шоу-бизнес

Ольга Бузова закрыла страницу в Instagram после шутки про блокадницу

Певица Ольга Бузова закрыла доступ к своей странице в "Инстаграме" после шквала критики из-за скандального видео.
Обновлено в 03:23
Футбол

Встреча «Зенита» с «Ахматом» завершилась ничьей

Обновлено в 14:52
Экономика

В России самозанятым могут разрешить работать таксистами

Правительство России изучает возможность разрешить самозанятым работать таксистами, не нанимаясь в штат к индивидуальным предпринимателям или компаниям.
Обновлено в 02:25
Происшествия

Водитель привязал собаку к движущейся машине в Москве

Обновлено в 15:28
Происшествия

Во время свадьбы в Кабуле произошел взрыв

В Кабуле в одном из свадебных залов произошел взрыв.
Обновлено в 16:13
Общество

В продаже появилась дешевая копия помолвочного кольца Кейт Миддлтон

Универмаг демократичного сегмента Marks & Spencer представил реплику знаменитого украшения — кольца марки Garrard из белого золота с сапфиром и бриллиантами, ныне принадлежащего супруге принца Гарри, а до того подаренного на помолвку его матери, Диане Спенсер, его отцом, принцем Уэльским Чарльзом.
Обновлено в 12:51
Общество

Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения

Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Происшествия

Пожар произошел на шахте в Кузбассе

В Кузбассе в шахте "Грамотеинская" произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
Обновлено в 15:50
Происшествия

Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России

Самолет A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку около 07:00 утра 15 августа на кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено вчера в 06:13
Финансы

17 августа 1998 года в России был объявлен технический дефолт

Помню, что я в начале сентября 1998 года была в отпуске, за границей, в Дубровнике.
Обновлено в 02:34
Политика

У Зеленского ответили на упреки по бюджетникам

Ранее Зеленский говорил, что военный парад ко Дню независимости проводиться не будет, а деньги лучше потратить на премии военным.
Обновлено в 15:02
Футбол

Кутателадзе стал игроком «Спартака»

Обновлено в 05:54
Экономика

Минтруд выступает за небольшое увеличение размера МРОТ с 2020 года

В Министерстве труда и соцзащиты РФ выступают за небольшое увеличение размера МРОТ (минимальной оплаты труда).
Обновлено вчера в 08:33
Единоборства

Энтони Джошуа: «Руис побил меня благодаря одному везучему удару»

Обновлено в 15:21
Общество

Археологи нашли в Турции могилу внучки грузинской царицы Тамары

Археологи обнаружили в турецкой провинции Эрзурум могилу, в которой, предположительно, похоронены Гурджи-Хатун (внучка легендарной царицы Тамары) и ее сын, султан Ала ад-Дин Кай-Кубад.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала провокационный снимок

На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
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Футбол

Скауты ЦСКА просматривают защитника «Тамбова»

Скауты ЦСКА присутствуют на матче "Тамбов" - "Краснодар" в Саранске.
Обновлено в 11:01
Политика

Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами

Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями.
Обновлено 14 августа в 16:40
Армия и оружие

Украинская прокуратура заочно сообщила об аресте итальянского журналиста

"В ближайшее время прокуратура обратится в суд за разрешением на задержание подозреваемого с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 15:53
Общество

Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе

Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено в 11:08
Политика

Порошенко обвинили в выводе с Украины не менее $8 млрд

За время президентства Пётр Порошенко вывел с Украины по меньшей мере $8 млрд.
Обновлено в 15:32
Армия и оружие

В Сеть выложили видео с изгнанием иранскими катерами британского эсминца из Ормузского пролива

Обновлено в 04:24
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