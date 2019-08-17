Футбол

Без Дриусси и Малкома «Зенит» потерял очкиПетербургский дневник 14:10

В основном составе «Зенита», как и говорил перед матчем Сергей Семак, не оказалось Себастьяна Дриусси, а также Малкома, чья травма оказалась весьма серьёзной. Оба атакующих игрока выбыли на три-четыре недели, как сообщила пресс-служба клуба.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

«Не, ну а что это было?» «Зенит» не выиграл, в чемпионате очередной судейский скандал

Фонтанка.Ру16:03

Фанаты «Зенита» ответили ОМОНу строчкой Цоя. Яркая акция после побоища в Санкт-Петербурге

Sport24.ru14:05

Малком и Дриусси из-за травм пропустят 3-4 недели

Спорт-Экспресс07:03

Малком не сыграет с «Ахматом» и, скорее всего, пропустит матч со «Спартаком»

Чемпионат07:17

Футболисты «Зенита» Малком и Дриусси выбыли на месяц из-за травм

78.ru07:12

Малком и Дриусси не помогут «Зениту» в матче с «Ахматом»

Матч ТВ07:11

Дриусси и Малком пропустят 3-4 недели из-за травм и не сыграют со «Спартаком»

Sports.ru07:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 17:13, Ашберн
Происшествия

Взрыв прогремел во время свадьбы в Кабуле

Обновлено в 16:53
Происшествия

Названа причина нападения Макгрегора на пожилого мужчину в баре

Обновлено в 16:53
Армия и оружие

Американский беспилотник заметили возле Крыма

Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у Черноморского побережья России.
Обновлено в 15:52
Происшествия

Число жертв пожара в отеле Одессы увеличилось до девяти

Обновлено в 08:51
Авто

Могут ли выписать штраф за багажник на крыше?

Увы, не весь урожай можно разместить в багажнике или в салоне автомобиля, поэтому многие и приобретают кофры на крыши своих машин.
Обновлено в 13:30
Наука

Впервые показана структура, объединяющая частицу и античастицу

Обновлено в 01:35
Происшествия

Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который обвиняется в нападении на ОМОНовца, завершено

Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который обвиняется в нападении на ОМОНовца на митинге 27 июля в Москве, завершено.
Обновлено в 16:00
Армия и оружие

Военные Израиля сбили ракету из сектора Газа

Военные Израиля проинформировали о том, что их система ПРО "Железный купол" сбила ракету, которая была выпущена с территории сектора Газа.
Обновлено вчера в 22:02
Футбол

Агуэро устроил перепалку с Гвардиолой после своей замены

В центральном матче второго тура английской Премьер-лиги между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом" произошёл небольшой конфликт.
Обновлено в 14:16
Происшествия

10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми

В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Обновлено в 09:34
Происшествия

«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти

Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Шоу-бизнес

Ольга Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

Российская исполнительница и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова ограничила доступ к своему профилю в Instagram после того, как подверглась нападкам со стороны пользователей Сети и своих коллег по цеху за сравнение себя с блокадницей.
Обновлено в 08:24
Космос

В NASA определились со штаб-квартирой новой программы по освоению Луны

Штаб-квартира новой программы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по освоению Луны будет расположена в американском штате Алабама.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес

Певица Наталья Ветлицкая отпраздновала свой юбилей

Певица Наталья Ветлицкая в субботу, 17 августа, празднует свой юбилей. Звезде 90-х исполняется 55 лет.
Обновлено в 10:27
Здоровье

Медики назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением

Британские диетологи назвали лучший продукт для людей с высоким кровяным давлением.
Обновлено в 14:15
Футбол

«Неплохо для толстяка». Лукаку показал свой пресс

Обновлено в 16:14
Наука

Эксперты назвали способы определить нехватку витамина В12 по глазам

Британские эксперты назвали способы определить нехватку витамина В12 по глазам.
Обновлено в 07:18
Политика

Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы

В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
Обновлено в 07:53
Происшествия

Путин присвоил звание Героев России пилотам А321

Обновлено вчера в 08:55
Общество

Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе

Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено в 11:08
Наука

Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США

Обновлено в 03:11
Футбол

Глушаков ответил Дзюбе на слова о позорном судействе

Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков прокомментировал слова нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, назвавшего позором судейство в матче шестого тура чемпионата России.
Обновлено в 16:27
Шоу-бизнес

Отпуск Кристины Асмус обернулся полным провалом

Обновлено в 13:00
Кино

Луди Линь сыграет Лю Кана в экранизации «Mortal Kombat»

Популярная во всем мире серия видеоигр «Mortal Kombat» основная на файтинге с поединками один на один.
Обновлено вчера в 10:08
Шоу-бизнес

Максим Виторган потерял в отпуске на Кипре кошелек с крупной суммой

Максим Виторган поделился в Instagram-микроблоге неприятной историей, случившейся с ним во время отдыха на Кипре.
Обновлено в 07:33
Энергетика

Американские санкции помогли России заработать миллиард

Американские санкции, которые были установлены лидером США Дональдом Трампом в отношении нефти из Ирана и Венесуэлы, стали причиной повышенного спроса на российское топливо.
Обновлено вчера в 06:46
Общество

На Сочи обрушился сильный ливень

Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 04:56
Гаджеты

Новый смартфон Xiaomi Redmi показали на сайте регулятора

Обновлено в 04:43
Кино

Новый фильм «Мастер и Маргарита» станет одним из самых дорогих в РФ

Обновлено в 01:37
Политика

Завершились пятые Армейские международные игры

Обновлено в 03:40
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное