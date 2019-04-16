Футбол

«Бетис» выкупил Ло Чельсо у «ПСЖ»Евро-футбол.ру 08:52

Полузащитник Джованни Ло Чельсо подписал полноценный контракт с "Бетисом", сообщает пресс-служба испанского клуба.
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«Бетис» выкупил полузащитника «ПСЖ»

Матч ТВ09:55

«Бетис» выкупил Ло Сельсо у «ПСЖ»

Спорт-Экспресс08:49

«Бетис» выкупил Ло Чельсо у «ПСЖ» и подписал с ним контракт до 2023 года

Sports.ru08:04

«Бетис» выкупил Ло Чельсо у «Пари Сен-Жермен»

РИА Новости08:42

«Бетис» выкупил Ло Чельсо у ПСЖ

Soccer.ru08:18

«Бетис» выкупил Ло Чельсо у «ПСЖ» и подписал с ним контракт до 2023 года

Sport24.ru08:07

«Бетис» выкупил Ло Чельсо у «ПСЖ» и заключил с ним контракт до 2023 года

Чемпионат08:44
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 11:01, Ашберн
Космос

SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy

Обновлено в 08:32
Игры

Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity

15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено в 06:41
Хоккей

UFC прокомментировал драку с участием Овечкина и Свечникова

Обновлено в 02:16
Единоборства

В Сети появилось видео боя Дацика и Тарасова

На YouTube-канале True Gym опубликована полная видеозапись поединка между ММА-блогером Артемом Тарасовым и бойцом Вячеславом Дациком.
Обновлено в 09:16
Спорт

«ПСЖ» поддержит реконструкцию Нотр-Дама

"Пари Сен-Жермен" окажет помощь в реконструкции собора Нотр-Дам де Пари, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:51
Происшествия

Вслед за Нотр-Дам: в Иерусалиме загорелась древняя мечеть Аль-Акса

Обновлено в 10:27
Общество

В Петербурге открыли памятник Алферову

В Северной столице открыли памятник физику, Нобелевскому лауреату Жоресу Алферову.
Обновлено в 09:51
Общество

Богатейший человек Европы пожертвует Нотр-Даму 200 млн евро

Обновлено в 04:10
Происшествия

Участники омской банды националистов на троих получили 40 лет колонии

Обновлено в 08:20
Происшествия

Учительница в Красноярске подралась на уроке с ученицами

Обновлено в 01:29
Авто

Раскрыты детали проекта «Русский Прадо» от УАЗ

Журнал «За рулем» рассказал о подробностях проекта «Русский Прадо», который в начале месяца анонсировал автомобильный концерн УАЗ.
Обновлено в 00:55
Игры

Sony раскрыла подробности PlayStation 5

Обновлено в 09:52
Экономика

«Роснефть» выплатит дивиденды за 2018 год на сумму 274,6 млрд рублей

«Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет компании за 2018 год и рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 11 рублей 33 копеек на одну обыкновенную акцию общества, что позволит направить на дивиденды 50% чистой прибыли», — сообщила «Роснефть».
Обновлено в 10:47
Политика

Зеленский уже в три раза опережает Порошенко

За пять дней до голосования во втором туре президентских выборов на Украине отрыв Владимира Зеленского от Петра Порошенко еще больше увеличился и стал троекратным.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Власти рассказали о спасении Нотр-Дама за 15 минут до обрушения

Обновлено в 09:45
Игры

Пресс-конференция Microsoft на Е3 2019 пройдёт 9 июня

Microsoft объявила время проведения собственной пресс-конференции на Е3 2019 — она начнётся 9 июня в 23:00 по московскому времени.
Обновлено в 10:17
Политика

Российский аэропорт переименовали из-за суеверия

Российский аэропорт Бесовец в Петрозаводске, Республика Карелия, переименовали в аэропорт Петрозаводск.
Обновлено в 08:53
Общество

От Меган Маркл уволился очередной подчиненный

Обновлено в 06:03
Общество

Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Обновлено в 05:49
Транспорт

В России могут сделать некоторые перекрестки платными

В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Экономика

Законопроекты о новых правилах специнвестконтрактов внесены в Госдуму

Пакет законопроектов, направленных на уточнение механизма специнвестконтрактов (СПИК), правительство внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля.
Обновлено в 08:40
Политика

Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам

Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Происшествия

В Новосибирске ищут женщину, водившую дошкольника на поводке

Ранее очевидцы сняли и опубликовали «ВКонтакте» ролик, на котором женщина ведет ребенка возрастом около шести лет на поводке в метро Новосибирска.
Обновлено в 08:51
Политика

Надежда Савченко вышла на свободу

Обновлено вчера в 18:32
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд. Заседание продолжается

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев доставлены в Пресненский суд Москвы. Сегодня продолжится заседания по делу спортсменов.
Обновлено в 05:23
Спорт

Раскрыт секрет костюмов Алины Загитовой

Цены костюмов Алины Загитовой модельер раскрывать не стала, однако отметила, что они оплачиваются Федерацией фигурного катания и стоят недешево.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Орудие страстей Христовых уцелело при пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

В понедельник, 15 апреля, у католиков началась Страстная неделя, и в пятницу Терновый венец Спасителя должны были представить прихожанам перед праздником Светлой Пасхи.
Обновлено в 06:53
Авто

«АвтоВАЗ» предложил россиянам придумать названия для своих моделей

«С 15 по 29 апреля 2019 года посетители сайта Lada и подписчики социальных сетей смогут предложить варианты названий для будущих моделей автомобилей, а также поделиться тем, какие ассоциации они вызывают», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 05:46
Общество

В России появился новый вид мошенничества в интернете

Отмечается, что оборот мошеннической схемы может составлять сотни миллионов рублей. Представитель Роскомнадзора подтвердил получение жалоб.
Обновлено вчера в 03:34
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В Кремле подтвердили одобрение Путиным строительства ВСМ до Петербурга

Президент Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, руководствуясь при этом соображениями целесообразности.
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Джовани Ло Чельсо
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Аргентинский футболист, центральный полузащитник клуба «Реал Бетис» и сборной Аргентины. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и чемпионата мира 2018 года.
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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