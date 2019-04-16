Футбол
«Бетис» выкупил Ло Чельсо у «ПСЖ»Евро-футбол.ру 08:52
Полузащитник Джованни Ло Чельсо подписал полноценный контракт с "Бетисом", сообщает пресс-служба испанского клуба.
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 11:01, Ашберн
Космос
SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy
Обновлено в 08:32
Игры
Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity
15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено в 06:41
Хоккей
UFC прокомментировал драку с участием Овечкина и Свечникова
Обновлено в 02:16
Единоборства
В Сети появилось видео боя Дацика и Тарасова
На YouTube-канале True Gym опубликована полная видеозапись поединка между ММА-блогером Артемом Тарасовым и бойцом Вячеславом Дациком.
Обновлено в 09:16
Спорт
«ПСЖ» поддержит реконструкцию Нотр-Дама
"Пари Сен-Жермен" окажет помощь в реконструкции собора Нотр-Дам де Пари, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:51
Общество
В Петербурге открыли памятник Алферову
В Северной столице открыли памятник физику, Нобелевскому лауреату Жоресу Алферову.
Обновлено в 09:51
Общество
Богатейший человек Европы пожертвует Нотр-Даму 200 млн евро
Обновлено в 04:10
Происшествия
Учительница в Красноярске подралась на уроке с ученицами
Обновлено в 01:29
Авто
Раскрыты детали проекта «Русский Прадо» от УАЗ
Журнал «За рулем» рассказал о подробностях проекта «Русский Прадо», который в начале месяца анонсировал автомобильный концерн УАЗ.
Обновлено в 00:55
Игры
Sony раскрыла подробности PlayStation 5
Обновлено в 09:52
Экономика
«Роснефть» выплатит дивиденды за 2018 год на сумму 274,6 млрд рублей
«Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет компании за 2018 год и рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 11 рублей 33 копеек на одну обыкновенную акцию общества, что позволит направить на дивиденды 50% чистой прибыли», — сообщила «Роснефть».
Обновлено в 10:47
Политика
Зеленский уже в три раза опережает Порошенко
За пять дней до голосования во втором туре президентских выборов на Украине отрыв Владимира Зеленского от Петра Порошенко еще больше увеличился и стал троекратным.
Обновлено в 08:57
Игры
Пресс-конференция Microsoft на Е3 2019 пройдёт 9 июня
Microsoft объявила время проведения собственной пресс-конференции на Е3 2019 — она начнётся 9 июня в 23:00 по московскому времени.
Обновлено в 10:17
Политика
Российский аэропорт переименовали из-за суеверия
Российский аэропорт Бесовец в Петрозаводске, Республика Карелия, переименовали в аэропорт Петрозаводск.
Обновлено в 08:53
Общество
От Меган Маркл уволился очередной подчиненный
Обновлено в 06:03
Транспорт
В России могут сделать некоторые перекрестки платными
В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Экономика
Законопроекты о новых правилах специнвестконтрактов внесены в Госдуму
Пакет законопроектов, направленных на уточнение механизма специнвестконтрактов (СПИК), правительство внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля.
Обновлено в 08:40
Политика
Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам
Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Происшествия
В Новосибирске ищут женщину, водившую дошкольника на поводке
Ранее очевидцы сняли и опубликовали «ВКонтакте» ролик, на котором женщина ведет ребенка возрастом около шести лет на поводке в метро Новосибирска.
Обновлено в 08:51
Политика
Надежда Савченко вышла на свободу
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд. Заседание продолжается
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев доставлены в Пресненский суд Москвы. Сегодня продолжится заседания по делу спортсменов.
Обновлено в 05:23
Спорт
Раскрыт секрет костюмов Алины Загитовой
Цены костюмов Алины Загитовой модельер раскрывать не стала, однако отметила, что они оплачиваются Федерацией фигурного катания и стоят недешево.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Орудие страстей Христовых уцелело при пожаре в Нотр-Дам-де-Пари
В понедельник, 15 апреля, у католиков началась Страстная неделя, и в пятницу Терновый венец Спасителя должны были представить прихожанам перед праздником Светлой Пасхи.
Обновлено в 06:53
Авто
«АвтоВАЗ» предложил россиянам придумать названия для своих моделей
«С 15 по 29 апреля 2019 года посетители сайта Lada и подписчики социальных сетей смогут предложить варианты названий для будущих моделей автомобилей, а также поделиться тем, какие ассоциации они вызывают», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 05:46
Общество
В России появился новый вид мошенничества в интернете
Отмечается, что оборот мошеннической схемы может составлять сотни миллионов рублей. Представитель Роскомнадзора подтвердил получение жалоб.
Обновлено вчера в 03:34
Политика
В Кремле подтвердили одобрение Путиным строительства ВСМ до Петербурга
Президент Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, руководствуясь при этом соображениями целесообразности.
Обновлено в 05:30