Футбол

«Бетис» выкупил Ло Чельсо у «ПСЖ»Евро-футбол.ру 08:52

Полузащитник Джованни Ло Чельсо подписал полноценный контракт с "Бетисом", сообщает пресс-служба испанского клуба.
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«Бетис» выкупил полузащитника «ПСЖ»

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«Бетис» выкупил Ло Чельсо у «ПСЖ» и подписал с ним контракт до 2023 года

Sports.ru08:04
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