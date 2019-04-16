Футбол
«Бетис» выкупил Ло Чельсо у «ПСЖ»Евро-футбол.ру 08:52
Полузащитник Джованни Ло Чельсо подписал полноценный контракт с "Бетисом", сообщает пресс-служба испанского клуба.
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Политика
Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам за пять лет
Обновлено в 14:58
Футбол
Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»
Обновлено в 12:53
Общество
Суд удовлетворил ходатайство об УДО Варвары Карауловой
Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой (Александра Иванова), осужденной за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство".
Обновлено в 07:26
Музыка
Верка Сердючка выступит на Евровидении
Обновлено вчера в 17:14
Шоу-бизнес
Известно, какие подарки подарили Алле Пугачевой на ее 70-летний юбилей
Торжество прошло в семейном поместье певицы. Вечно молодая Алла Борисовна отметила юбилей - 70 лет.
Обновлено в 09:14
Политика
Россия не признала решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о том, что международный арбитраж в Гааге вынес решение, которое обязывает Россию выплатить компенсацию компании за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 11:16
Театры
Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер
Режиссер Кирилл Серебренников получил премию "Золотая маска" за спектакль "Маленькие трагедии" как лучший драматический режиссер.
Обновлено в 14:53
Космос
Метеорные потоки выбивают из Луны до 200 тонн воды в год
Обновлено вчера в 12:57
Политика
Волочкова вызвала Навального на «шпагатную дуэль»
Оппозиционный политик Алексей Навальный хочет внести смуту в сознание российских граждан.
Обновлено в 07:41
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Происшествия
В Чебоксарах семью с тремя детьми сняли с самолета за дебош
Семейная пара с тремя детьми устроила дебош на рейсе "Чебоксары-Москва".
Обновлено в 09:25
Происшествия
Французские бизнесмены выделили €100 млн на восстановление Нотр-Дама
Семья французских бизнесменов Пино, которая является владельцем компаний Artemis и Kering, выделила €100 млн на восстановление парижского собора Нотр-Дам-де-Пари, который получил серьезные повреждения в результате пожара.
Обновлено вчера в 22:39
Политика
Спецпредставитель США по Северной Корее приедет в Россию
Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн приедет в Россию, чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.
Обновлено в 12:50
Политика
Порошенко и Зеленский договорились о дебатах
16 апреля штаб Порошенко вновь попытался выдвинуть другие условия и предложил Зеленскому провести дебаты 19 апреля сначала на стадионе, а затем в студии государственного канала «Общественный».
Обновлено в 09:58
Авто
В Шанхае представили купеобразный Volkswagen Teramont X
Компания Volkswagen, рассекретившая в Шанхае свой новый электрический внедорожник I.D. Roomzz, который станет серийным в 2021 году, привезла на автосалон в Китай ещё одного "проходимца" - купеобразный Teramont X, производство которого стартует уже в следующем месяце.
Обновлено в 06:16
Здоровье
Эксперты раскрыли, сколько нужно ходить пешком для похудения
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Набравшая вес Юлия Волкова похудела до 45 килограмм
Благодаря грамотному совмещению правильного питания и регулярных физических нагрузок Юлии удалось быстро достичь хорошего результата.
Обновлено в 12:45
Спорт
Плющенко посоветовал Коляде перейти в группу Мишина
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко посоветовал фигуристу Михаилу Коляде перейти в тренерскую группу под руководством Алексея Мишина, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 13:49
Происшествия
В Саратове у троллейбуса во время движения лопнуло колесо
Колесо троллейбуса разорвалось во время движения по маршруту в Саратове, в результате чего пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Неизвестные напали с ножом на охранника «Магнита» в Измайлове
В Москве неизвестные вынесли продукты из магазина "Магнит" и ранили ножом охранника.
Обновлено в 14:17
Общество
НТВ решит судьбу госпитализированного Норкина
Школьный друг телеведущего НТВ Андрея Норкина, один из авторов единого учебника истории России Евгений Спицын рассказал о его самочувствии.
Обновлено в 09:30
Политика
Лойко попытался объяснить нацистское приветствие в эфире НТВ
Писатель Сергей Лойко, который отличился фашистским приветствием в эфире телепередачи «Место встречи», объяснил «Царьграду» свой демарш.
Обновлено в 13:29
Футбол
Чистка рядов в «Реале»: Зидан определил список футболистов «на выход»
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определил список футболистов, которые покинут команды по окончании сезона.
Обновлено в 12:44
Здоровье
Россияне смогут проходить диспансеризацию по вечерам и по субботам
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил ряд изменений в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Обновлено вчера в 14:10
Армия и оружие
Какую роль крылатая ракета X-35 сыграла в повышении боевой мощи ВМФ
16 апреля 1984 года Совет министров СССР опубликовал постановление о разработке морского комплекса «Уран» с крылатой ракетой Х-35 (3М24).
Обновлено в 15:26
Политика
МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал
Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.
Обновлено в 15:09