Футбол

«Бетис» выкупил Ло Чельсо у «ПСЖ»Евро-футбол.ру 08:52

Полузащитник Джованни Ло Чельсо подписал полноценный контракт с "Бетисом", сообщает пресс-служба испанского клуба.
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«Бетис» выкупил Ло Сельсо у «ПСЖ»

Спорт-Экспресс08:49

«Бетис» выкупил Ло Чельсо у «ПСЖ» и заключил с ним контракт до 2023 года

Чемпионат08:44

«Бетис» выкупил Ло Чельсо у «ПСЖ» и подписал с ним контракт до 2023 года

Sports.ru08:04

«Бетис» выкупил Ло Чельсо у ПСЖ

Soccer.ru08:18

«Бетис» выкупил Ло Чельсо у «ПСЖ» и подписал с ним контракт до 2023 года

Sport24.ru08:07

«Бетис» подписал постоянный контракт с Ло Чельсо. Севильцы выкупили хавбека у «ПСЖ»

Бомбардир.ру09:19

«Бетис» выкупил Ло Чельсо у «Пари Сен-Жермен»

РИА Новости08:42
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 09:28, Ашберн
Политика

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Американская компания SpaceX потеряла центральный блок первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy, совершившей посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане в конце прошлой недели.
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Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
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Общество

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«Стартовый заказчик самолета МС-21 «Аэрофлот», заключивший контракт на 50 воздушных судов, в настоящее время ведет контрактацию дополнительно 35 самолетов», – сообщил на коллегии Минпромторга вице-премьер Юрий Борисов (его цитирует «Интерфакс»).
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Вернувшись с гастролей по России, Ани Лорак сразу взялась за съемки клипа к своей песне «Я тебя ждала».
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Специалисты назвали эту информацию бредом, однако сам факт приближающегося конца света отрицать не стали.
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Зинедин Зидан: «„Реал“ может и будет играть лучше в следующем сезоне»

Осталось шесть матчей, и нам нужно выступить лучше. В следующем сезоне мы точно будем играть лучше, но постараемся сделать это уже сейчас.
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Дональд Трамп, лидер США, обсудил с Бератом Албайраком, главой турецкого Минфина, покупку Турцией российских ЗРК С-400.
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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