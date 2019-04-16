Футбол
«Бетис» выкупил Ло Чельсо у «ПСЖ»Евро-футбол.ру 08:52
Полузащитник Джованни Ло Чельсо подписал полноценный контракт с "Бетисом", сообщает пресс-служба испанского клуба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 09:28, Ашберн
Политика
Госдума приняла закон о надежном Рунете
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, заключительном чтении законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
Обновлено в 04:26
Общество
Опрос показал рекордный уровень одобрения Сталина в России
Россияне рассказали об отношении к личности Иосифа Сталина в опросе "Левада-Центра", пишет РБК со ссылкой на исследование.
Обновлено в 07:10
Космос
SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy
Американская компания SpaceX потеряла центральный блок первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy, совершившей посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане в конце прошлой недели.
Обновлено в 08:32
Авто
Не родись красивым: Hyundai представил новое поколение Creta
На автосалоне в Шанхае компания Hyundai презентовала новую генерацию кроссовера ix25, аналог которого продаётся в России под именем Creta.
Обновлено в 08:20
Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Единоборства
Дацик назвал подкупленными судей боя с Тарасовым
Вячеслав Дацик назвал подкупленными судей его поединка с Артемом Тарасовым.
Обновлено в 07:26
Общество
Заморозки до минус 3 градусов ожидаются в Ростовской области
Обновлено в 07:06
Происшествия
Названы спасенные из пожара в Нотр-Дам-де-Пари реликвии
Из горящего собора Парижской Богоматери удалось спасти часть святынь, в том числе терновый венец Иисуса Христа, сообщил ответственный за богослужения священник (ректор) Патрик Шове в эфире BFM.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия
Прокуратура Украины: бандиты не готовили покушение на Зеленского
В СМИ появилась информация, что бандиты готовились напасть на кандидата. По данным прокуратуры, инцидент не был связан с политиком.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие
«Аэрофлот» закажет еще 35 российских самолетов МС-21
«Стартовый заказчик самолета МС-21 «Аэрофлот», заключивший контракт на 50 воздушных судов, в настоящее время ведет контрактацию дополнительно 35 самолетов», – сообщил на коллегии Минпромторга вице-премьер Юрий Борисов (его цитирует «Интерфакс»).
Обновлено в 09:07
Происшествия
На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес
Ани Лорак презентовала новый клип
Вернувшись с гастролей по России, Ани Лорак сразу взялась за съемки клипа к своей песне «Я тебя ждала».
Обновлено в 07:23
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Обновлено в 07:03
Космос
Не отменяется, а переносится. Ученые назвали новую дату конца света
Специалисты назвали эту информацию бредом, однако сам факт приближающегося конца света отрицать не стали.
Обновлено вчера в 12:59
Наука
В Марианской впадине обнаружены питающиеся нефтью бактерии
Обновлено 14 апреля в 09:02
Религия
Пожар в Нотр-Дам де Пари в РПЦ назвали «страшным знамением»
Пожар в Нотр-Дам де Пари он назвал "страшным знамением", смысл которого нам еще предстоит понять.
Обновлено вчера в 17:30
Шоу-бизнес
Беременная Андрейченко рискнула жизнью ребенка
Обновлено в 08:19
Политика
Зеленский увеличил отрыв от Порошенко
По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено в 06:46
Общество
Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ
Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA
«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Футбол
Зинедин Зидан: «„Реал“ может и будет играть лучше в следующем сезоне»
Осталось шесть матчей, и нам нужно выступить лучше. В следующем сезоне мы точно будем играть лучше, но постараемся сделать это уже сейчас.
Обновлено вчера в 17:49
Шоу-бизнес
Марат Башаров был замечен с новой девушкой
Не прошло и месяца с тех пор, как Марат Башаров официально стал холостым мужчиной, а журналисты уже заметили его в объятиях таинственной незнакомки.
Обновлено в 06:00
Политика
Трамп обсудил с главой Минфина Турции поставки российских С-400
Дональд Трамп, лидер США, обсудил с Бератом Албайраком, главой турецкого Минфина, покупку Турцией российских ЗРК С-400.
Обновлено в 03:50
Игры
Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity
15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено в 06:41
Политика
Саакашвили дал совет Зеленскому
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обратился к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 08:52
Общество
На Урале ребенок мэра города заработал 400 тысяч рублей
Обновлено в 06:34
Происшествия
Власти соберут с россиян деньги на восстановление Нотр-Дам-де-Пари
По словам директора департамента музеев Минкультуры Владислава Кононова, ведомство намерено предложить учреждениям и гражданам внести добровольные пожертвования на восстановление Нотр-Дам-де-Пари.
Обновлено в 06:03
Происшествия
В Петербурге эвакуировали 15 судов
В Санкт-Петербурге эвакуировали 15 судов, в том числе городской суд, после поступления информации о минировании, сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы петербургских судов.
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук не винит Паулину Андрееву в разводе с мужем
Известная модель Светлана Бондарчук в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» заявила, что актриса Паулина Андреева не была причиной их расставания с мужем.
Обновлено в 06:22