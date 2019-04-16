«Бетис» выкупил Ло Чельсо у «ПСЖ»Евро-футбол.ру 08:52

Политика Госдума приняла закон о надежном Рунете Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, заключительном чтении законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.

Общество Опрос показал рекордный уровень одобрения Сталина в России Россияне рассказали об отношении к личности Иосифа Сталина в опросе "Левада-Центра", пишет РБК со ссылкой на исследование.

Космос SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy Американская компания SpaceX потеряла центральный блок первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy, совершившей посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане в конце прошлой недели.

Авто Не родись красивым: Hyundai представил новое поколение Creta На автосалоне в Шанхае компания Hyundai презентовала новую генерацию кроссовера ix25, аналог которого продаётся в России под именем Creta.

Экономика Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.

Политика Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.

Единоборства Дацик назвал подкупленными судей боя с Тарасовым Вячеслав Дацик назвал подкупленными судей его поединка с Артемом Тарасовым.

Происшествия Названы спасенные из пожара в Нотр-Дам-де-Пари реликвии Из горящего собора Парижской Богоматери удалось спасти часть святынь, в том числе терновый венец Иисуса Христа, сообщил ответственный за богослужения священник (ректор) Патрик Шове в эфире BFM.

Происшествия Прокуратура Украины: бандиты не готовили покушение на Зеленского В СМИ появилась информация, что бандиты готовились напасть на кандидата. По данным прокуратуры, инцидент не был связан с политиком.

Армия и оружие «Аэрофлот» закажет еще 35 российских самолетов МС-21 «Стартовый заказчик самолета МС-21 «Аэрофлот», заключивший контракт на 50 воздушных судов, в настоящее время ведет контрактацию дополнительно 35 самолетов», – сообщил на коллегии Минпромторга вице-премьер Юрий Борисов (его цитирует «Интерфакс»).

Шоу-бизнес Ани Лорак презентовала новый клип Вернувшись с гастролей по России, Ани Лорак сразу взялась за съемки клипа к своей песне «Я тебя ждала».

Космос Не отменяется, а переносится. Ученые назвали новую дату конца света Специалисты назвали эту информацию бредом, однако сам факт приближающегося конца света отрицать не стали.

Политика Зеленский увеличил отрыв от Порошенко По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".

Общество Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.

Авто АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA «АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.

Футбол Зинедин Зидан: «„Реал“ может и будет играть лучше в следующем сезоне» Осталось шесть матчей, и нам нужно выступить лучше. В следующем сезоне мы точно будем играть лучше, но постараемся сделать это уже сейчас.

Шоу-бизнес Марат Башаров был замечен с новой девушкой Не прошло и месяца с тех пор, как Марат Башаров официально стал холостым мужчиной, а журналисты уже заметили его в объятиях таинственной незнакомки.

Политика Трамп обсудил с главой Минфина Турции поставки российских С-400 Дональд Трамп, лидер США, обсудил с Бератом Албайраком, главой турецкого Минфина, покупку Турцией российских ЗРК С-400.

Игры Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity 15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.

Политика Саакашвили дал совет Зеленскому Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обратился к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому.

Происшествия Власти соберут с россиян деньги на восстановление Нотр-Дам-де-Пари По словам директора департамента музеев Минкультуры Владислава Кононова, ведомство намерено предложить учреждениям и гражданам внести добровольные пожертвования на восстановление Нотр-Дам-де-Пари.

Происшествия В Петербурге эвакуировали 15 судов В Санкт-Петербурге эвакуировали 15 судов, в том числе городской суд, после поступления информации о минировании, сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы петербургских судов.