Севильский "Бетис" проиграл "Вальядолиду" в матче первого тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая в Севилье, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей мячи забили Серхио Гвардиола и Оскар Плано.

«Бетис» в меньшинстве проиграл «Вальядолиду» в матче Примеры

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