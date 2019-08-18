Футбол
«Бетис» в меньшинстве проиграл «Вальядолиду» в матче ПримерыГазета.Ru 16:58
Севильский "Бетис" проиграл "Вальядолиду" в матче первого тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая в Севилье, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей мячи забили Серхио Гвардиола и Оскар Плано.
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