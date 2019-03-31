Футбол

«Бетис» ушёл от поражения в матче с «Райо Вальекано»Евро-футбол.ру 09:59

В 29-м туре чемпионата Испании "Райо Вальекано" играл против "Бетиса". Севильцы, претендующие на места в еврокубках, пропустили мяч от Рауля де Томаса на 34-й минуте и смогли сравнять счет в последней десятиминутке, когда забил Кристиан Тельо.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Красивая комбинация «Райо» — в обзоре матча с «Бетисом»

Чемпионат12:25

«Райо Вальекано» и «Бетис» сыграли вничью в матче чемпионата Испании

РИА Новости10:13

«Райо Вальекано» сыграл вничью с «Бетисом» в матче чемпионата Испании

Газета.Ru09:59

«Райо Вальекано» упустил победу над «Бетисом»

Матч ТВ10:04

«Райо Вальекано» и «Бетис» сыграли вничью

Спорт-Экспресс10:04

«Райо Вальекано» упустил победу над «Бетисом»

Sportbox.RU10:04

«Бетис» сыграл вничью с «Райо Вальекано» в чемпионате Испании

Sport24.ru09:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:00, Ашберн
Политика

Лавров ответил на слова Помпео о новых мерах НАТО против России

Госсекретарь США Майкл Помпео на слушаниях в Палате представителей ранее заявил, что в ближайшее время собирается объявить о новых "мерах" в отношении России – вместе с партнерами по НАТО.
Обновлено в 11:00
Политика

Пореченков ответил на оскорбления Зеленского

Российский актер Михаил Пореченков, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, считает, что у того пропало чувство юмора.
Обновлено в 11:57
Культура

Наташа Королева: В СБУ сочли песню «Маленькая страна» экстремистской

Известная певица Наталия Порывай, широко известная как Наташа Королёва рассказала о том, почему её не пускают на Украину, откуда артистка родом.
Обновлено в 06:16
Политика

Жители Украины на выборах массово голосуют за Владимира Путина

Жители Украины голосуют на выборах президента за Владимира Путина. Соответствующие фото бюллетеней опубликованы в соцсетях.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Два человека погибли в перестрелке на избирательном участке в Турции

Обновлено в 09:56
Политика

СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине

Главный редактор издания Страна.Ua Игорь Гужва опубликовал первые неофициальные данные по результатам выборов президента Украины.
Обновлено в 12:38
Политика

Сторонники Тимошенко установили палатки перед зданием ЦИК в Киеве

Обновлено в 12:34
Политика

Саакашвили ответил на похвалу Зеленского

Обновлено в 07:39
Политика

Женщина родила прямо во время голосования на Украине

Женщина родила ребенка во время голосования на выборах президента Украины.
Обновлено в 07:42
Политика

Более 600 сообщений о нарушениях зафиксировано на выборах на Украине

Обновлено в 08:50
Авто

Составлен рейтинг автомобилей с лучшей шумоизоляцией

В сегменте седанов лучшей шумоизоляцией обладает седан Volkswagen Passat, уровень шума в салоне которого составил всего 61,9 дБА.
Обновлено в 08:32
Политика

Журналистов из России не пустили на избирательный участок в Минске

Украинские дипломаты в Минске не пустили на избирательный участок на выборах президента Украины, который открыт в посольстве, журналистов российских СМИ, аккредитованных в Белоруссии.
Обновлено в 12:10
Хоккей

Во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина победил «Авангард»

Обновлено в 12:34
Происшествия

Информация о минировании вокзала и двух ТЦ в Минске не подтвердилась

Информация о минировании железнодорожного вокзала и двух торговых центров в Минске не подтвердилась, все три объекта возобновили работу, сообщила пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.
Обновлено в 09:35
Политика

Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
Обновлено в 08:00
Единоборства

Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления своего бывшего соперника ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 07:47
Происшествия

Двое детей погибли в результате торнадо в Китае

Двое детей погибли в Китае в результате торнадо, который обрушился на провинцию Хэнань в центре страны в воскресенье, 31 марта, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 12:24
Армия и оружие

Военный летчик нашел замену самолетам Boeing и Airbus

Обновлено в 09:11
Происшествия

В Петербурге водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

Обновлено в 08:33
Наука

Йогурты с пробиотиками могут навредить желудку

В США ученые установили, что пробиотики в йогуртах видоизменяются в кишечнике.
Обновлено вчера в 01:51
Происшествия

На Бали погибла российская туристка

На Бали погибла 25-летняя туристка из Волгограда, сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на родственников женщины.
Обновлено в 12:44
Экономика

Верховный суд отказался пересматривать жалобу Кехмана

Напомним, Владимир Кехман в 2012 году был признан банкротом в Великобритании, а через четыре года — в России.
Обновлено в 01:26
Общество

Михалков поддержал объединение Александринского и Волковского театров

Режиссёр Никита Михалков уверен, что его прадед испытал бы огромную радость и гордость, если бы застал объединение Александринского и Волковского театров.
Обновлено в 11:58
Культура

NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ

Обновлено в 06:58
Общество

Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ

Адвокат французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес

Вера Брежнева прилетела в США поздравить дочь с 18-летием

Известная исполнительница Вера Брежнева сделала приятный подарок своей дочери в день рождения - прилетела в США, чтобы лично поздравить ее 18-летием.
Обновлено в 04:05
Политика

В Австралии проголосовали на выборах президента Украины

Ранее стало известно, что пограничники Крыма перешли на усиленный режим работы, эти меры приняты для обеспечения безопасности на границе с Украиной в связи с возможными провокациями, связанным с проходящими сегодня, 31 марта украинскими президентскими выборами.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Елизавета II перестанет водить автомобиль

Королева Великобритании Елизавета II перестанет управлять автомобилем на дорогах общего пользования. Об этом сообщает The Sunday Times.
Обновлено в 09:21
Общество

В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве и области до «жёлтого» из-за сильного ветра.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Автомобилистка сбила коляску с ребенком в Калуге

Отмечается, что автомобилистка перепутала педали, находясь на парковочном месте. Сбив коляску, она также врезалась в три машины.
Обновлено в 12:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кристиан Тельо
Испанский футболист
Испанский футболист, вингер клуба «Реал Бетис».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Райо Вальекано
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из города Мадрид, выступающий в Примере. Основан в 1924 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Кампо де Вальекас», вмещающем 15 500 зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное