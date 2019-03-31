Футбол
«Бетис» ушёл от поражения в матче с «Райо Вальекано»Евро-футбол.ру 09:59
В 29-м туре чемпионата Испании "Райо Вальекано" играл против "Бетиса". Севильцы, претендующие на места в еврокубках, пропустили мяч от Рауля де Томаса на 34-й минуте и смогли сравнять счет в последней десятиминутке, когда забил Кристиан Тельо.
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