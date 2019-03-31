Футбол

«Бетис» сыграл вничью с «Райо Вальекано» в чемпионате ИспанииSport24.ru 09:58

«Бетис» сыграл вничью с «Райо Вальекано» в матче 29-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:1, по голу в этой встрече забили Рауль Де Томас и Кристиан Тельо.
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Красивая комбинация «Райо» — в обзоре матча с «Бетисом»

Чемпионат12:25

«Райо Вальекано» сыграл вничью с «Бетисом» в матче чемпионата Испании

Газета.Ru09:59

«Райо Вальекано» упустил победу над «Бетисом»

Sportbox.RU10:04

«Райо Вальекано» упустил победу над «Бетисом»

Матч ТВ10:04

«Райо Вальекано» и «Бетис» сыграли вничью

Спорт-Экспресс10:04

«Райо Вальекано» и «Бетис» сыграли вничью в матче чемпионата Испании

РИА Новости10:13

«Бетис» сыграл вничью с «Райо Вальекано» в чемпионате Испании

Sport24.ru09:58
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