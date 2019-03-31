Футбол
«Бетис» сыграл вничью с «Райо Вальекано» в чемпионате ИспанииSport24.ru 09:58
«Бетис» сыграл вничью с «Райо Вальекано» в матче 29-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:1, по голу в этой встрече забили Рауль Де Томас и Кристиан Тельо.
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