Футбол

«Бетис» сыграл вничью с «Эйбаром»
Sportbox.RU
09:01

Бетис — Эйбар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Бенито Вильямарин»
Сидней Решел
Зухаир Феддаль
17′
Антонио Санабрия
21′
33′
Гонсало Эскаланте
43′
Иван Рамис
49′
Гонсало Эскаланте
Папакули Диоп
Джовани Ло Чельсо
58′
Зухаир Феддаль
71′
72′
Иван Рамис
Паулу Оливейра
72′
Фабиан Орельяна
Хоакин Санчес
Лорен Морон
83′
87′
Хоан Хордан Морено
Франсис Герреро
Антонио Барраган
87′
88′
Паулу Оливейра
89′
Фабиан Орельяна
Пабло де Бласис
«Бетис» на своем поле не смог одолеть «Эйбар» в матче 17-го тура чемпионата Испании. Счет в этой встрече открыл нападающий хозяев Тони Санабрия в середине первого тайма. На 72-й минуте Фабиан Орельяна реализовал одиннадцатиметровый удар и принес своей команде ничью.
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