Футбол

«Бетис» сыграл вничью с «Алавесом»ProstoProSport вчера в 16:40

Бетис — Алавес
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Бенито Вильямарин»
10′
Рубен Дуарте
Андрес Гуардадо
12′
Джовани Ло Чельсо
15′
28′
Гильермо Марипан
Серхио Каналес
44′
59′
Рубен Дуарте
Адриан Марин
59′
Мубарак Вакасо
Ману Гарсия
Хесе Родригес
Серхио Леон Лимонес
64′
Антонио Барраган
Хоакин Санчес
68′
Диего Лаинес
73′
Диего Лаинес
Лорен Морон
75′
Аисса Манди
83′
84′
Такаси Инуи
Диего Ролан
«Бетис» и «Алавес» сыграли вничью в матче 24-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:1. Оба мяча были забиты в первом тайме.
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