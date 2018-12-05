«Бетис» на своем поле провел ответный матч с «Расингом» в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Хозяева добились победы во встрече со счетом 4:0. В составе «Бетиса» отличились Антонио Барраган, Антонио Санабрия, Серхио Леон и Джованни Ло Сельсо.

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