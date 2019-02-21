«Бетис» потерпел фиаско в ответном матче с «Ренном»REGNUM вчера в 16:53

21 февраля между коллективами «Бетис» и «Ренн» на стадионе «Бенито Вильямарин» был разыгран второй матч 1/16 финала Лиги Европы 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой гостей.

«Бетис» потерпел фиаско в ответном матче с «Ренном»

Все про Спорт ру

Происшествия В Новосибирске арестовали замдиректора медцентра им. Мешалкина Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что в центре имени Мешалкина 20 февраля прошли обыски в рамках возбужденного уголовного дела о хищении более 1,3 миллиарда рублей и легализации доходов, полученных преступных путем в 2015-2018 годах.

Происшествия Устроившего самосуд над пятиклассником мужчину задержали в Приморье Следственные органы задержали мужчину, устроившего самосуд над пятиклассником вместе с другими родителями в Приморском крае.

Происшествия Boeing 737 задел хвостом ВПП во Внуково "Экспертам предстоит оценить техническое состояние лайнера, прежде чем допустить его к новым полетам", - сказал источник.

Происшествия В московском метро безбилетник ранил ножом контролера Неизвестный нанес ножевое ранение контролеру на станции "Кузьминки" московского метро, преступник скрылся, ведется поиск, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе столичного главка МВД.

Футбол Александр Дюков избран новым президентом РФС Президентом Российского футбольного союза (РФС) на четырехлетний срок избран Александр Дюков. Внеочередная конференция РФС прошла в Москве.

Культура Порошенко назвал Малевича великим «украинским» художником Президент Украины Пётр Порошенко приписал русского художника-авангардиста Казимира Малевича к украинским живописцам.

Происшествия Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Эквадоре Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на востоке Эквадора недалеко от границы с Перу.

Футбол ФИФА запретила «Челси» регистрировать новичков на два трансферных окна В два ближайших трансферных окна синие не смогут регистрировать новых футболистов.

Политика В России из судебных залов могут исчезнуть кабины для обвиняемых Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о запрете клеток для обвиняемых в залах судов, сообщается 22 февраля на сайте правительства РФ.

Политика В Кремле объяснили падение телерейтинга послания президента Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал падение числа телезрителей, которые посмотрели послание Владимира Путина Федеральному собранию.

Происшествия ТАСС: в Москве в больнице №52 проходят обыски По словам собеседника агентства, в больницы происходит выемка документов, а подозреваемыми является руководство медицинского учреждения: главврач Мария Лысенко, ее заместители Мария Симакова и Владимир Сморчок.

Политика Лукашенко предупредил об ответе на размещение ракет США в Европе России и Белоруссии придётся думать об ответных мерах, если США разместят ракеты средней и меньшей дальности в Европе, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Политика ЕСПЧ не удовлетворил запрос Украины по инциденту в Керченском проливе Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не удовлетворил запрос Киева о применении новых обеспечительных мер по делу о задержании кораблей ВМС Украины в Керченском проливе, сообщил российский Минюст.

Экономика Путин запретил взыскание долгов с пенсий и пособий Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете взыскания долгов с социальных выплат.

Армия и оружие В России впервые с 2015 года присвоено звание генерала армии Президент России Владимир Путин присвоил звание генерала армии главкому Сухопутных войск Олегу Салюкову.

Происшествия Путин поручил разобраться в ситуации с косатками в Приморье Президент России Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре провести проверку в связи с ситуацией с косатками и белухами в бухте Средняя Приморского края.

Политика Путин поручил поддержать музыку молодежи Президент России Владимир Путин поручил разработать меры государственной поддержки популярной молодежной музыки.

Политика Кремль не считает критической ситуацию в КЧР из-за Арашуковых Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уверен, что ситуация в регионе не критическая, передает "Интерфакс".

Экономика Более 4 млн граждан РФ получат социальные доплаты к пенсиям Увеличение социальных доплат к пенсиям в Российской Федерации по поручению главы государства затронет порядка 4 млн человек.

Экономика Росфинмониторинг оценил размер теневой экономики в России в 20% ВВП Издание допускает, что резкое сокращение теневой экономики в 2017 г. связано, в том числе, и с изменением методики Росфинмониторинга, который перестал учитывать некоторые показатели при подсчетах.

Происшествия Тюменские врачи провели операцию пациентке без наркоза В Тюмени в приемной травматологического отделения ОКБ № 2 женщине провели операцию на колене, не дожидаясь действия обезболивающего.

Футбол Фанаты «Спартака» бойкотируют матч с «Краснодаром» в 18-м туре РПЛ Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» намерено бойкотировать домашний матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» из-за действий контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) и самого клуба.