Футбол

«Бетис» потерпел фиаско в ответном матче с «Ренном»REGNUM вчера в 16:53

Бетис — Ренн
1 – 3
Матч завершён
Лига Европы, 1/16 Финала, вчера
Стадион «Бенито Вильямарин»
22′
Рами Бенсебайни
30′
Адриен Юну
Сидней Решел
36′
Джовани Ло Чельсо
41′
58′
М'Байе Ньянг
Хесе Родригес
Серхио Леон Лимонес
69′
Вильям Карвалью
75′
75′
Бенжамен Буриго
Жереми Желен
78′
Рами Бенсебайни
Мехди Зеффан
Андрес Гуардадо
Диего Лаинес
78′
Хоакин Санчес
79′
82′
Хамари Траоре
84′
Адриен Юну
Ромен Дель Кастийо
Хоакин Санчес
Эмерсон Апаресидо
89′
90′+2′
Мехди Зеффан
90′+4′
М'Байе Ньянг
21 февраля между коллективами «Бетис» и «Ренн» на стадионе «Бенито Вильямарин» был разыгран второй матч 1/16 финала Лиги Европы 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой гостей.
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