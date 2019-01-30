Футбол

«Бетис» победил «Эспаньол» и вышел в полуфинал Кубка ИспанииLiveSport.ru 16:04

Бетис — Эспаньол
3 – 1
Матч завершён
Кубок Испании, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Бенито Вильямарин»
12′
Марио Эрмосо
33′
Лео Баптистао
Диего Лаинес
35′
Джовани Ло Чельсо
50′
Вильям Карвалью
Хоакин Санчес
56′
58′
Марк Рока
Диего Лаинес
Серхио Леон Лимонес
61′
68′
Оскар Мелендо
Эстебан Гранеро
Аисса Манди
72′
Джовани Ло Чельсо
76′
82′
Пабло Пьятти
Серхио Гарсия
85′
Роберто Росалес
87′
Эстебан Гранеро
90′
Лео Баптистао
Серхио Каналес
90′+1′
Серхио Леон Лимонес
90′+2′
90′+4′
Марк Рока
91′
Серхио Гарсия
Серхио Леон Лимонес
95′
95′
Лео Баптистао
Серхи Дардер
Аисса Манди
100′
Андрес Гуардадо
Хави Гарсия
103′
Франсис Герреро
115′
В ответном матче 1/4 финала Кубка Испании «Бетис» на своем поле одержал победу в дополнительное время над «Эспаньолом» — 3:1 д.в. В составе победителей отличились Джовани Ло Чельсо, Серхио Леон и Аисса Манди.
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