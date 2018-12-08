Футбол

«Бетис» одержал победу над «Райо Вальекано»
Спорт-Экспресс
вчера в 16:42

"Бетис" обыграл "Райо Вальекано" в 15-м туре чемпионата Испании - 2:0.
Спорт-Экспрессвчера в 16:42

Подробнее о событии

«Бетис» дома выиграл у «Райо Вальекано»

Матч ТВвчера в 17:22

«Бетис» дома выиграл у «Райо Вальекано»

Sportbox.RUвчера в 17:22

«Бетис» обыграл «Райо Вальекано» в матче чемпионата Испании

РИА Новостивчера в 16:49

«Бетис» одержал победу над «Райо Вальекано»

Спорт-Экспрессвчера в 16:42

«Бетис» обыграл «Райо Вальекано», одержав вторую подряд победу в Примере

Чемпионатвчера в 16:36

«Бетис» победил «Райо Вальекано» и поднялся в зону Лиги Европы

Sport24.ruвчера в 16:45

«Бетис» – «Райо Вальекано»: смогут ли выиграть хозяева?

Все про Спорт ру08 декабря в 01:48
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 02:12, Ашберн
Футбол

«Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» и завоевал Кубок Либертадорес

Аргентинский "Ривер Плейт" в четвертый раз в истории завоевал Кубок Либертадорес.
Обновлено в 02:09
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«Зенит» проиграл «Рубину» в матче РПЛ

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» проиграли казанскому «Рубину» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 01:50
Футбол

Акинфеев стал самым популярным человеком года по данным «Яндекса»

Обновлено в 02:08
Футбол

«Манчестер Сити» продлит контракт с полузащитником Филом Фоденом

«Манчестер Сити» согласовал продление контракта с полузащитником Филом Фоденом. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено в 02:08
Футбол

Леонардо: «Ибрагимович не вернется в „Милан“»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович не вернется в «Милан» зимой.
Обновлено в 02:00
Футбол

Валерий Газзаев: «Надеюсь, произойдет чудо и ЦСКА выиграет у „Реала“»

Надеюсь, что произойдет чудо и ЦСКА выиграет у «Реала», а «Рома» обыграет «Викторию», – сказал Газзаев.
Обновлено в 01:44
Футбол

Леонид Слуцкий: «„Витесс“ был ментально не готов побеждать НАК»

«Витесс» был ментально не готов побеждать НАК, а наш соперник вышел на поле, словно это был их последний матч в жизни.
Обновлено в 01:21
Футбол

Доннарумма отыграл 100-й подряд полный матч за «Милан»

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма отыграл на ноль в матче 15-го тура чемпионата Италии против "Торино" (0:0). Эта игра стала для 19-летнего голкипера 100-й подряд, в которых он провел полный матч.
Обновлено вчера в 22:40
Футбол

Лёв: Озил не хочет общаться с нами, причин не знаю

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал, что полузащитник Месут Озил всё ещё не разговаривал с ним по поводу своего ухода из сборной после чемпионата мира 2018 года, состоявшегося в России.
Обновлено в 01:30
Футбол

Юрий Газинский сыграл 200-й матч за ФК «Краснодар»

Обновлено в 01:26
Футбол

«Спартак» прибыл в Испанию на матч с «Вильярреалом»

Обновлено в 00:40
Футбол

Ришарлисон может сменить Суареса в «Барселоне»

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон может сменить клубную прописку. К футболисту проявляет интерес «Барселона», сообщает Daily Star.
Обновлено в 01:17
Футбол

Тибо Куртуа: «Встречный ветер осложнил нам игру»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа подвел итоги победного матча с «Уэской» (1:0) в матче 15-го тура Ла Лиги.
Обновлено в 01:54
Футбол

Ромелу Лукаку: «Моуринью сказал, чего от меня хочет»

Обновлено в 02:04
Футбол

Рафаэль Бенитес: «Нам нужна система VAR прямо сейчас»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес раскритиковал судейство после матча с «Вулверхэмптоном» (1:2) и затронул тему внедрения VAR в АПЛ.
Обновлено в 01:40
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Испанский профессиональный футбольный клуб из города Севилья, выступающий в испанской Примере. Образован 12 сентября 1907 года. Чемпион Испании, двукратный обладатель Кубка Испании. Домашним стадионом клуба является «Бенито Вильямарин», вмещающий 60 720 зрителей.
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