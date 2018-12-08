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Футбол Футбол Определены все участники клубного чемпионата мира-2018 «Ривер Плейт» стал участником клубного чемпионата мира, как победитель Кубка Либертадорес.

Футбол Футбол Азар назвал «Манчестер Сити» лучшей командой Англии Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:0) в АПЛ, назвав горожан лучшей командой лиги.

Футбол Футбол Газинский провел 200-й матч за «Краснодар» Матч 17-го тура РПЛ "Краснодар" - "Уфа" (1:1) стал 200-м для полузащитника Юрия Газинского в составе "быков".

Футбол Футбол «Лилль» спасся от поражения в матче с «Реймсом» В матче 17-го тура французской Лиги 1 «Лилль» на своём поле сыграл вничью с «Реймсом» со счётом 1:1. Счет в матче был открыт гостями — гол забил Реми Уден на 64-й минуте.

Футбол Футбол «Витесс» проиграл худшей команде Эредивизие, у Караваева голевой пас В 15-м туре Эредивизие "Витесс" играл с "НАК Бредой" худшей командой турнира.

Футбол Футбол «Манчестер Сити» следит за одним из лучших бомбардиров Лиги 1 В дальнейшем чемпион Англии планирует продолжить следить за выступлениями футболиста.

Футбол Футбол Ришарлисон может сменить Суареса в «Барселоне» Нападающий «Эвертона» Ришарлисон может сменить клубную прописку. К футболисту проявляет интерес «Барселона», сообщает Daily Star.

Футбол Футбол Солари — о матче с «Уэской»: ветер помешал красоте футбола Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари объяснил сложными погодными условиями невнятную игру своей команды в матче 15-го тура чемпионата Испании с "Уэской" (1:0).

Футбол Футбол «Боруссия» обыграла «Штутгарт» в Менхенгладбахе Менхенгладбахская «Боруссия» дома обыграла «Штутгарт» в матче 14-го тура чемпионата Германии.