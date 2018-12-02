Футбол

«Бетис» обыграл «Реал Сосьедад»
Спорт-Экспресс
07:52

"Бетис" обыграл "Реал Сосьедад" (1:0) в матче 14-го тура чемпионата Испании. Единственный мяч забил Жуниор Фирпо. Обе команды имеют по 19 очков и делят 9-10-е места в турнирной таблице.
Спорт-Экспресс07:52

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«Бетис» обыграл «Реал Сосьедад» в 14-м туре чемпионата Испании

РИА Новости08:20

«Бетис» одолел «Реал Сосьедад» в матче Примеры

Чемпионат08:11

Гол Фирпо принес «Бетису» победу над «Реалом Сосьедад» в чемпионате Испании

Sport24.ru08:08

«Бетис» обыграл «Реал Сосьедад»

Спорт-Экспресс07:52

«Бетис» победил «Реал Сосьедад» в чемпионате Испании

Матч ТВ07:51

«Бетис» победил «Реал Сосьедад» в чемпионате Испании

Sportbox.RU07:51

Чемпионат Испании. «Бетис» одолел «Реал Сосьедад», «Барселона» встретится с «Вильярреалом»

Sports.ru30 ноября в 04:29
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 08:37, Ашберн
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