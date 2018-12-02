Футбол
"Бетис" обыграл "Реал Сосьедад" (1:0) в матче 14-го тура чемпионата Испании. Единственный мяч забил Жуниор Фирпо. Обе команды имеют по 19 очков и делят 9-10-е места в турнирной таблице.
Спорт-Экспресс07:52
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Чемпионат Испании. «Бетис» одолел «Реал Сосьедад», «Барселона» встретится с «Вильярреалом»
Sports.ru30 ноября в 04:29
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 08:37, Ашберн
Футбол
Дзюба назвал Бельгию фаворитом в группе со сборной России
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Фанаты «Спартака» считают интервью Ещенко провокацией
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"Милан" одержал победу над "Пармой" в матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу, сообщает "Советский спорт".
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«Локомотив» разгромил «Спартак», ЦСКА сильнее «Ростова»
Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу железнодорожников. В другом матче тура ЦСКА забил два безответных гола в ворота «Ростова».
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Моуринью вновь жестко раскритиковал Погба
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Агент Сифуэнте: ЦСКА мог бы потянуть трансфер моего клиента
Агент эквадорского нападающего Джона Сифуэнте Франси Боде, прокомментировал слухи о том, что его клиентом интересуется московский ЦСКА.
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Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи по окончании сезона может стать игроком «Реала».
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Зинченко получил перелом носа в матче с «Борнмутом»
Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в матче 14-го тура АПЛ против «Борнмута» (3:1) получил перелом носа.
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Контракт Берхалтера будет рассчитан на четыре года. Задачей специалиста будет выйти на чемпионате мира-2022 в Катаре.
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Клопп: «Если людям не нравится наш футбол, мне нечем им помочь»
Матч "Ливерпуль" - "Эвертон" в рамках 14-го тура АПЛ будет сыгран 2 декабря и начнётся в 19:15 мск.
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Футбол
Солари остался доволен игрой Иско в матче с «Валенсией»
Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари подвел итоги матча против «Валенсии» (2:0) в чемпионате Испании.
Обновлено в 03:39
Футбол
«Динамо» засчитано поражение за неявку на матч с «Сахалином»
Матч чемпионата России по волейболу между женскими командами «Сахалин» и краснодарским «Динамо» не состоится.
Обновлено в 07:18
Футбол
В Серии А названы номинанты на премию «Звездный провал года»
На премию «Звездный провал года» в Серии А претендуют: Никола Калинич и Андре Силва (оба футболиста начинали сезон в «Милане», а позже перебрались в чемпионат Испании), Энрике Далберт («Интер»), Патрик Шик («Рома»), Марко Пьяца («Фиорентина»), Грегори Дефрель («Сампдория»), Данило («Удинезе»), Аристотель Ромеро («Кротоне»), Пабло Арментера («Беневенто»).
Обновлено в 05:18