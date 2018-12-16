Футбол

«Бетис» обыграл «Эспаньол», одержав третью подряд победу в Примере
Чемпионат
12:06

Эспаньол — Бетис
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Корнелья-Эль Прат»
18′
Хоакин Санчес
23′
Вильям Карвалью
Серхио Гарсия
24′
41′
Хуниор Фирпо
Кристиан Тельо
43′
Джовани Ло Чельсо
Борха Иглесиас
45′
53′
Аисса Манди
Борха Иглесиас
Эрнан Перес
56′
Давид Лопес
56′
65′
Сидней Решел
Эстебан Гранеро
Серхи Дардер
69′
71′
Лорен Морон
Антонио Санабрия
Лео Баптистао
Пабло Пьятти
78′
Виктор Санчес
84′
85′
Кристиан Тельо
89′
Хоакин Санчес
Хави Гарсия
90′+2′
Оскар Дуарте
На 17-й минуте Ло Чельсо не смог реализовать пенальти. Таким образом, «Бетис» одержал третью подряд победу в Примере, а «Эспаньол» потерпел пятое кряду поражение. «Бетис» (25 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Эспаньол» (21) – на 11-й строчке.
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