Футбол
«Бетис» объявил о трансфере ФекираBookmaker-ratings.ru 01:34
26-летний француз подписал контракт с «Бетисом» до 2023 года, сообщает официальный сайт испанского клуба. О финансовых условиях информации нет.
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«Лион» продал Фекира «Бетису» за 19,75 млн евро, клубы также оформили трансфер его брата
Sports.ruвчера в 19:30
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Агентство отмечает, что случаи нарушения российскими военными самолетами воздушного пространства Южной Кореи крайне редки, за исключением случаев, когда российский самолет случайно попадал в зону действия южнокорейских ПВО.
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Главным аргументом принятия решения стали результаты партии Зеленского «Слуга народа» на досрочных выборах в Верховную Раду.
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Тремя днями ранее атомная лодка-носитель «Подмосковье» доставила пристыкованную к ней станцию на полигон Северного флота в Мотовском заливе Баренцева моря, где два сменных экипажа АС-31 проверяли работу устройств и механизмов глубоководного аппарата после планового техобслуживания.
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Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
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Защитник «Милана» и сборной Уругвая Диего Лаксальт может перейти в санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщает Сalciomercato.
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