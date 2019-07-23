Футбол
«Бетис» объявил о переходе Фекира из «Лиона»Чемпионат вчера в 19:52
Испанский «Бетис» в своём официальном «твиттере» объявил о переходе полузащитника французского «Лиона» Набиля Фекира. Сумма трансфера, а также условия сделки не разглашаются. Футболист сборной Франции подписал с севильской командой пятилетнее соглашение.
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«Лион» продал Фекира «Бетису» за 19,75 млн евро, клубы также оформили трансфер его брата
Sports.ruвчера в 19:30
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