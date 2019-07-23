Полузащитник сборной Франции Набиль Фекир в ближайшее время перейдет из "Лиона" в "Бетис", сообщает Goal. Сегодня он пройдет медобследование и подпишет контракт с испанцами. Стоимость его трансфера оценивается в 20 миллионов евро.

Фекир перейдет из «Лиона» в «Бетис» за 20 миллионов евро

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