Испанский «Бетис» в своём официальном «твиттере» объявил о переходе полузащитника французского «Лиона» Набиля Фекира. Сумма трансфера, а также условия сделки не разглашаются. Футболист сборной Франции подписал с севильской командой пятилетнее соглашение.

«Бетис» объявил о переходе Фекира из «Лиона»

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