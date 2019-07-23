Футбол
Фекир официально перешел в «Бетис»Советский спорт 04:39
Полузащитник Лиона Набиль Фекир стал игроком Бетиса, сообщает официальный сайт испанского клуба. Контракт 26-летнего француза с зелено-белыми рассчитан до 2023 года.
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Политика
Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений ЦИК
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений Центризбиркомом.
Обновлено в 07:25
Общество
В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail
Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT прокомментировал внесение сенаторами на рассмотрение в Государственную думу законопроекта, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.
Обновлено в 07:18
Происшествия
В Петербурге убили активистку, которой угрожали расправой
Обновлено вчера в 11:40
Шоу-бизнес
Выход Бритни Спирс в свет вызвал слухи о её помолвке
Певица не прокомментировала, означает ли кольцо помолвку двух влюблённых, но, позируя, для фотографов, Сэм и Бритни не стеснялись проявлять свои чувства друг к другу: они выглядели сияющими и целовались перед камерами.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами
Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
Обновлено в 07:34
Наука
Купание за 1-2 часа до сна улучшает его качество
Обновлено вчера в 02:58
Происшествия
Пожар произошел в детском палаточном лагере в Хабаровском крае
Обновлено вчера в 18:03
Политика
Борис Джонсон стал новым премьером Британии
Борис Джонсон выиграл гонку за пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 07:06
Общество
Московские власти решили закупить еще 900 км бордюров
Московские власти планируют закупить на четырех конкурсах свыше 940 км бордюров на общую сумму 2,99 млрд рублей.
Обновлено в 02:57
Спорт
Австралийский пловец получает угрозы из-за бойкота награждения на ЧМ
Австралийский пловец Мак Хортон стал получать угрозы после того, как бойкотировал награждение на чемпионате мира по водным видам спорта, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Культура
Google посвятила дудл повести братьев Стругацких «Страна багровых туч»
Компания Google посвятила дудл на странице поиска 60-летию первой публикации повести «Страна багровых туч» писателей Аркадия и Бориса Стругацких.
Обновлено в 04:58
Музыка
Metallica в Москве спела «Группу крови» Виктора Цоя на русском
Легендарная группа группа Metallica дала большой концерт в Москве. Выступление в "Лужниках" включало фильм-концерт в формате 3D.
Обновлено вчера в 03:04
Общество
Госдума установила срок окончания «дачной амнистии»
Законопроект о продлении «дачной амнистии» еще на два года Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля.
Обновлено в 06:41
Экономика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге
Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге, регулирующий отношения по привлечению инвестиций юрлицами или индивидуальными предпринимателями посредством инвестиционных платформ.
Обновлено в 08:17
Транспорт
Счетная палата заявила об угрозе перебоев в авиасообщении над Москвой
Аудиторы Счетной палаты зафиксировали срыв сроков и порядка реконструкции объектов аэропорта "Домодедово", что может привести к перебоям в работе воздушной гавани, а также всего Московского авиаузла, сообщает "Российская газета" со ссылкой на отчет ведомства.
Обновлено вчера в 19:37
Здоровье
Подсчитаны траты россиян на лечение во время отпуска за границей
Отмечается, что летом 2018-го за границей побывали 2,1 миллиона россиян, воспользовавшиеся картами банка.
Обновлено в 04:08
Технологии
Роскачество определило лучшие фотоаппараты
Специалисты Роскачества совместно с аналитиками Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний исследовали рынок российской фототехники, определив лучшие фотоаппараты, сообщает сайт российского ведомства.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Абызов отказался сотрудничать со следствием
Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве, отказался давать показания и сотрудничать со следствием.
Обновлено в 07:35
Авто
Обновлённый внедорожник Suzuki XL6 рассекречен до премьеры
Компания Suzuki готовит к дебюту новый "внедорожник" Suzuki XL6. Модель выйдет в продажу 21 августа.
Обновлено вчера в 23:39
Политика
На выборах в Раду обработали более 90% протоколов
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия
Обновлено в 08:24
Общество
Вид на жительство в Италии признал Владимир Соловьев
Российский политик Алексей Навальный обнаружил наличие вида на жительство в Италии у известного телеведущего Владимира Соловьева.
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
Борисова нашла постоянную работу
Подпись под снимком гласит, что вскоре в тот же день журналистка отправится на собеседование по поводу постоянной работы ведущей.
Обновлено в 04:44
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Обновлено в 02:56
Кино
Ответственного за лого сериала «Локи» предложили уволить
Пользователи Twitter в очередной раз подтвердили свою репутацию троллей. В этот раз их жертвой стали создатели мини-сериала «Локи» Marvel.
Обновлено в 06:08
Авто
Названы самые угоняемые в России модели автомобилей
Названы модели автомобилей, которые чаще всего угоняют у россиян в 2019 году.
Обновлено вчера в 02:11
Футбол
Гацкан стал игроком «Крыльев Советов»
Полузащитник Александр Гацкан пополнил состав «Крыльев Советов». Соглашение с 35-летним игроком заключено по схеме «1+1».
Обновлено в 07:58
Происшествия
Врачи спасли левую руку избитой в Ингушетии девочки
Обновлено в 07:58
Политика
Facebook удалил изображение с нацистскими символами в слове Россия
«На картинке были изображены нацистские символы на фоне государственного герба РФ и в слове "Россия"», — указано в сообщении.
Обновлено в 08:02