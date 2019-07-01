Футбол
«Бетис» объявил о переходе ФекираЕвро-футбол.ру 01:08
Полузащитник "Лиона" Набиль Фекир перебрался в испанскую Примеру, заключив контракт с "Бетисом". Как информирует пресс-служба клуба, андалусийцы подписали с 26-летним французом соглашение на 5 лет. Ранее сообщалось, что в услугах Фекира также заинтересованы "Валенсия", "Наполи" и "Милан".
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