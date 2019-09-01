«Бетис» не намерен продавать нападающего Лорена Морона, который попал в сферу интересов «Локомотива». Интернет-издание Goal ранее сообщило, что российский клуб сделал солидное предложение «Бетису» относительно трансфера 25-летнего испанца.

«Бетис» не отпустит Лорена Морона в «Локомотив»

Происшествия Борисов связал взрыв под Северодвинском с созданием новой техники Риски возникновения происшествий при создании новейших образцов техники невозможно исключить, заявил вице-премьер Юрий Борисов газете «Ведомости», комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском.

Экономика Орешкин считает, что оценивать эффект от повышения НДС можно будет по окончании 2019 года Положительный эффект от повышения НДС будет проявляться по мере реализации национальных проектов, первые выводы можно будет делать по окончании 2019 года, заявил в интервью ТАСС глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Политика Владимир Бортко снялся с выборов губернатора Санкт-Петербурга Депутат Госдумы РФ, режиссер Владимир Бортко заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.

Политика Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.

Политика Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.

Происшествия Скончался избитый брянским полицейским подросток Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.

Политика Сурков отправится на встречу советников лидеров «нормандской четверки» Помощник президента России Владислав Сурков примет участие во встрече советников глав стран, состоящих в «нормандской четверке».

Общество Медведев проведет совещание по строительству школ и детских садов Премьер Дмитрий Медведев проведет в подмосковном Красногорске совещание по строительству школ и детских садов в рамках реализации национальных проектов.

Политика Президент Германии попросил в Польше прощения за Вторую мировую войну В Польше 1 сентября проходят торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Путешествия Стало известно, сколько в среднем тратили россияне на отдых летом Эксперты выяснили, что средний чек российских граждан на летний отдых в нынешнем году в среднем составил 88 тысяч рублей.

Общество Елизавета II подшутила над американскими туристами Королева Великобритании Елизавета II подшутила над туристами, которые ее не узнали.

Футбол Кафельников снова раскритиковал Кононова Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников после матча 8-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» (0:1) раскритиковал главного тренера красно-белых Олега Кононова.

Происшествия CBS: пятилетний мальчик из России умер в американской больнице Ребенка доставили в больницу, где он позднее умер. Точная причина смерти пока не установлена, отмечает CBS.

Армия и оружие Израиль нанес ответный удар по территории Ливана Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила в воскресенье, что несколько противотанковых ракет было выпущено по военной базе и военным автомобилям страны на границе с Ливаном.

Экономика В Пенсионном фонде хотят изменить механизм выплат накопительных пенсий Минтруд и другие заинтересованные ведомства пока изучают предложение, но если оно будет принято, то доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет, пишет РБК.

Армия и оружие «Роскосмос» анонсировал производство «царь-двигателей» «Роскосмос» анонсировал производство самых мощных в мире ракетных двигателей РД-171МВ, сообщает РИА Новости.

Общество В Сети появилось видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.

Наука Ученые передали квантовую информацию через 50 км оптоволокна Физики успешно передали квантовую запутанность между веществом и светом на расстояние 50 км с помощью оптоволоконного кабеля.

Политика Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.