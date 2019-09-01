Футбол
Sport24.ru«Бетис» не опустит Лорена Морона в «Локомотив»
«Бетис» не намерен продавать нападающего Лорена Морона, который попал в сферу интересов «Локомотива». Интернет-издание Goal ранее сообщило, что российский клуб сделал солидное предложение «Бетису» относительно трансфера 25-летнего испанца.
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Политика
На востоке Германии начались выборы в региональные парламенты
Парламентские выборы в двух федеральных землях Германии - Бранденбурге и Саксонии - проходят в воскресенье.
ТАСС 02:05
Происшествия
Рейс из Еревана вылетел в Москву после экстренной посадки в Тбилиси
Самолет авиакомпании "Армения" Боинг-737, совершавший рейс Ереван-Москва, который вечером в воскресенье сделал экстренную посадку в аэропорту Тбилиси, уже вылетел в Москву, сообщили "Интерфаксу" в международном аэропорту грузинской столицы.
Интерфакс 16:12
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Жители Багамских островов опубликовали видео урагана "Дориан". Кадры появились в социальных сетях.
Газета.Ru 16:25
Наука
Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб
Гель, изобретенный китайскими учеными, может оставить стоматологов без большой части работы, потому что с его появлением необходимость в восстановлении зубов с помощью пломб отпадает.
Интересант 04:43
Общество
Гороскоп 2019. Три знака зодиака, которым повезет этой осенью
Близнецы Первый месяц осени, говорит гороскоп 2019, подарит Близнецам прекрасную возможность для личностного развития.
ГТРК Южный Урал 13:37
Футбол
Урал — Краснодар 2:4
Чемпионат 08:55
Политика
Зеленский обсудил с Пенсом свою будущую встречу с Трампом
Украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом обсудил свою предстоящую встречу с американским главой государства, говорится в сообщении на сайте президента Украины.
Газета.Ru 16:15
Технологии
Сотовые операторы начали включать в тарифы бесплатные бургеры с доставкой из ресторанов
Американский оператор T-Mobile объединился с сетью ресторанов быстрого питания Burger King в деле привлечения клиентов и запустил необычное предложение.
Ferra 03:11
Футбол
«Зенит» обыграл «Спартак» в чемпионате России
"Зенит" обыграл "Спартак" в центральном матче 8-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 16:07
Общество
Перечислены изменения в жизни россиян с сентября
Основные перечисляет газета «Известия». Так, 1 сентября завершится беззаявительный перерасчет пенсий для тех, кто живет в селах.
Lenta.ru вчера в 04:03
Армия и оружие
Польские СМИ опубликовали архивные фото с начала Второй мировой
Польское издание Wiadomości по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны опубликовало архивные фотографии, сделанные в сентябре 1939 года.
Телеканал 360° 11:57
Политика
Президент Эстонии заявила об окончании Второй мировой 25 лет назад
«Для Эстонии Вторая мировая война на самом деле закончилась всего 25 лет назад, когда нашу территорию покинули последние вагоны с техникой оккупационных войск», — цитирует Кальюлайд канцелярия президента.
Известия 13:55
Армия и оружие
Госдеп США назвал операцию в Идлибе точным ответом террористам
Операция США в сирийском Идлибе была целенаправленным и точным ответом террористам.
Известия 16:14
Гаджеты
Характеристики смартфона Honor 20s раскрыли до анонса
Astera вчера в 15:52
Музыка
Рок-группа «Пикник» выпустила новый альбом
Невские Новости 09:02
Музыка
В сеть выложили видео концерта Nirvana Live & Loud 1993 года
Концерт Live And Loud группа Курта Кобейна Nirvana дала 13 декабря 1993 года, впоследствии он был представлен как часть юбилейного переиздания альбома In Utero.
REGNUM 07:49
Футбол
ЦСКА победил «Арсенал» благодаря голу новичка Гогуа
Московский Комсомолец 11:39
Происшествия
В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь
В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.
Российская газета 01:09
Кино
Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.
Газета.Ru вчера в 10:55
Футбол
Медведев прокомментировал летнюю трансферную кампанию «Зенита»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о трансферной кампании сине-бело-голубых.
Чемпионат 15:08
Наука
Предполагаемого создателя биткоина оштрафовали на $4 млрд
Ожидалось, что этот случай прольет свет на то, является ли Райт действительно тем самым Сатоши Накамото, анонимным создателем биткойна - в чем сомневаются многие в сообществе криптовалют.
Ежедневные Новости Владивостока 01:37
Политика
Дуда пообещал потребовать от Германии репараций за Вторую мировую
Польский президент Анджей Дуда заявил, что в ближайшее время страна потребует с репараций за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны.
Газета.Ru 06:20
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Lenta.ru вчера в 07:46
Общество
В США создали беспилотный автобус из деталей, распечатанных на 3D-принтере
Компания Local Motors из США представила управляемый искусственным интеллектом мини-автобус Olli 2.0, детали которого на 80% напечатаны на 3D-принтере.
REGNUM 16:27
Происшествия
В Москве Porsche Cayenne сбил ребенка и скрылся
Водитель, находившийся за рулем Porsche Cayenne, сбил ребенка на юге Москвы, а после скрылся с места происшествия.
Известия 14:19
Происшествия
В Башкирии арестовали женщину по делу об убийстве годовалого сына
Районный суд в Башкирии арестовал мать годовалого ребенка, тело которого нашли закопанным на придомовом участке, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
РИА Новости 12:20