Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Бетис» не опустит Лорена Морона в «Локомотив»

«Бетис» не намерен продавать нападающего Лорена Морона, который попал в сферу интересов «Локомотива». Интернет-издание Goal ранее сообщило, что российский клуб сделал солидное предложение «Бетису» относительно трансфера 25-летнего испанца.
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В сеть выложили видео концерта Nirvana Live & Loud 1993 года

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ЦСКА победил «Арсенал» благодаря голу новичка Гогуа

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В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.
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Медведев прокомментировал летнюю трансферную кампанию «Зенита»

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Предполагаемого создателя биткоина оштрафовали на $4 млрд

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Польский президент Анджей Дуда заявил, что в ближайшее время страна потребует с репараций за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны.
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Путин обещал Кадырову приехать в Чечню

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В Москве Porsche Cayenne сбил ребенка и скрылся

Водитель, находившийся за рулем Porsche Cayenne, сбил ребенка на юге Москвы, а после скрылся с места происшествия.
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В Башкирии арестовали женщину по делу об убийстве годовалого сына

Районный суд в Башкирии арестовал мать годовалого ребенка, тело которого нашли закопанным на придомовом участке, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
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