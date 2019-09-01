«Бетис» не намерен продавать нападающего Лорена Морона, который попал в сферу интересов «Локомотива». Интернет-издание Goal ранее сообщило, что российский клуб сделал солидное предложение «Бетису» относительно трансфера 25-летнего испанца.

«Бетис» не опустит Лорена Морона в «Локомотив»

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