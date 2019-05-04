Футбол

«Бетис» хочет пригласить Хави на пост главного тренераSport24.ru 04:25

Руководство «Бетиса» рассматривает на должность главного тренера бывшего полузащитника «Барселоны» Хави, утверждает испанское издание Sport. 39-летний футболист выступает за катарский «Аль-Садд», однако по окончании сезона завершит карьеру.
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«Бетис» хочет пригласить Хави на пост главного тренера

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Sports.ru04:42

Sport.es: «Бетис» рассматривает кандидатуру Хави на пост главного тренера

Бомбардир.ру02:47
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Кике Сетьен
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Испанский футболист, полузащитник, игрок сборной Испании. Участник ЧМ-1986. После окончания карьеры футболиста работает тренером.
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