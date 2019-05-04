Футбол
«Бетис» хочет пригласить Хави на пост главного тренераSport24.ru 04:25
Руководство «Бетиса» рассматривает на должность главного тренера бывшего полузащитника «Барселоны» Хави, утверждает испанское издание Sport. 39-летний футболист выступает за катарский «Аль-Садд», однако по окончании сезона завершит карьеру.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:57, Ашберн
Общество
Икона стиля Одри Хепберн: чем актриса покоряла зрителей
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Роспотребнадзор дал советы по выбору овощей и фруктов
При выборе овощей и фруктов Роспотребнадзор рекомендует обратить внимание на внешний вид, цвет, запах и консистенцию продукции.
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КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»
Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
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В ДНР сообщили о появлении флага вермахта на позициях силовиков
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На Урале один военный погиб и четверо пострадали при взрыве боеприпаса
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В аварии на Кубани погибли артисты комедийного проекта Stand Up
В страшной аварии на Кубани, где накануне столкнулись и загорелись два легковых автомобиля, погибли участники общероссийского комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
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Энтони Хопкинс и Оливия Колман сыграют в драме
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Проект #ЖИТЬ запускает сервис «Бессмертный полк онлайн»
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Более 100 следователей и прокуроров осудили в 2018 году
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Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд международных проблем.
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Власти прокомментировали георгиевские ленточки со свастикой
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Происшествия
На химзаводе в Иллинойсе прогремел взрыв
В результате взрыва на химзаводе в городе Уокиган в округе Лейк пострадали, по меньшей мере, четыре человека.
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Политика
Власти Нидерландов экстрадировали в США украинского хакера
31-летний гражданин Украины Алексей Иванов экстрадирован из Нидерландов в США, где ему предъявлены обвинения в преступлениях в киберпространстве.
Обновлено вчера в 21:19
Общество
Новый император Японии обратился к народу
Сменивший на Хризантемовом троне своего отца Акихито новый император Японии Нарухито впервые обратился к народу с речью.
Обновлено в 00:39
Шоу-бизнес
Шеф-редактор проекта «Голос. Дети» госпитализирован с инфарктом
Победу в проекте одержала 11-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, которая набрала 56 процентов голосов против 27% у Ержана Максима и 15% у Валерия Кузакова.
Обновлено вчера в 12:44
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Спикер Рады и Зеленский обсудили возможную дату инаугурации
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Верховной рады Андреем Парубием, во время которой обсудили возможную дату инаугурации главы государства.
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«Каролина» впервые за 10 лет вышла в финал Восточной конференции
«Каролина Харрикейнз» впервые с 2009 года пробилась в финал Восточной конференции в рамках розыгрыша Кубка Стэнли, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Обновлено в 02:17
Футбол
Роналду забил 100-й гол головой на клубном уровне
Как сообщает Gracenote Live в «Твиттере», это уже 100-й гол 34-летнего португальского футболиста ударом головой в клубной карьере.
Обновлено вчера в 18:51
Авто
Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет
Рейтинг Топ-10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет, был составлен зарубежными экспертами и оказалось, что в нем в основном присутствуют машины японских марок.
Обновлено 02 мая в 10:43
Игры
Вышли системные требования для Rage 2
Bethesda опубликовала системные требования для Rage 2. Минимальные требования: процессор Intel Core i5-3570 или AMD Ryzen 3 1300X, 8 гигабайт оперативной памяти, 50 гигабайт свободного места на жестком диске и видеокарта Nvidia GTX 780 3 Гб или AMD R9 280 3 Гб.
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Шоу-бизнес
Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»
По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
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Звезда «Теории Большого взрыва» впервые станет отцом
Обновлено в 00:03
Общество
Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая
Большинство регионов Северо-западного федерального округа со 2 мая оказались под влиянием мощного Атлантического циклона, разместившегося над Карелией.
Обновлено вчера в 15:04
Футбол
Россиянин Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по футболу
Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко стал рекордсменом по забитым мячам за один сезон в чемпионате Чехии по футболу.
Обновлено в 01:42
Хоккей
Георгиев займет место в воротах сборной России в матче с Финляндией
Ворота сборной России в матче Чешских хоккейных игр — 2019 против команды Финляндии будет защищать Александр Георгиев, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:45
Спорт
Глава МОК заявил, что уважает решение CAS по Семене, но сочувствует ей
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил сочувствие южноафриканской легкоатлетке Кастер Семене в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS), отклонившего апелляцию спортсменки по новым правилам допуска к соревнованиям.
Обновлено в 01:14
Происшествия
Австралийским пенсионерам по ошибке привезли 20 кг метамфетамина
В Австралии пожилой паре доставили 20 килограммов метамфетамина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:11