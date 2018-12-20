Футбол
«Бетис» и «Эйбар» не смогли выявить победителя в матче Примеры
«Бетис» и «Эйбар» не смогли выявить победителя в матче ПримерыЧемпионат08:58
Сидней Решел
Зухаир Феддаль
|17′
Антонио Санабрия
|21′
|33′
Гонсало Эскаланте
|43′
Иван Рамис
|49′
Гонсало Эскаланте
Папакули Диоп
Джовани Ло Чельсо
|58′
Зухаир Феддаль
|71′
|72′
Иван Рамис
Паулу Оливейра
|72′
Фабиан Орельяна
Хоакин Санчес
Лорен Морон
|83′
|87′
Хоан Хордан Морено
Франсис Герреро
Антонио Барраган
|87′
|88′
Паулу Оливейра
|89′
Фабиан Орельяна
Пабло де Бласис
|58%
|Владение мячом
|42%
|86%
|Процент точных передач
|77%
|–
|Удары в сторону ворот
|5
|2
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|1
|3
|Офсайды
|–
|4
|Угловые
|11
|9
|Отборы
|7
|11
|Фолы
|13
|2
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Бетис
Расстановка 3‑4‑3
13
Лопес
23
Манди
5
Бартра
4
Феддаль
19
Барраган
14
Карвалью
21
Ло Чельсо
11
Тельо
6
Каналес
9
Санабрия
16
Морон
13
Рисго
11
Пенья
12
Оливейра
23
Арбилья
15
Анхель
16
Де Бласис
8
Диоп
24
Жордан
20
Кукурелья
17
Кике
9
Энрик
Эйбар
Расстановка 4‑4‑2
В матче 17-го тура испанской Примеры «Бетис» принимал «Эйбар». Встреча состоялась на стадионе "Бенито Вильямарин" в Севилье и завершилась со счётом 1:1. На 21-й минуте нападающий "Бетиса" Арнальдо Антонио Санабрия отправил мяч в ворота гостей.
Чемпионат08:58
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