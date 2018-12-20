Футбол

«Бетис» и «Эйбар» не смогли выявить победителя в матче Примеры
Чемпионат
08:58

Бетис — Эйбар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Бенито Вильямарин»
Сидней Решел
Зухаир Феддаль
17′
Антонио Санабрия
21′
33′
Гонсало Эскаланте
43′
Иван Рамис
49′
Гонсало Эскаланте
Папакули Диоп
Джовани Ло Чельсо
58′
Зухаир Феддаль
71′
72′
Иван Рамис
Паулу Оливейра
72′
Фабиан Орельяна
Хоакин Санчес
Лорен Морон
83′
87′
Хоан Хордан Морено
Франсис Герреро
Антонио Барраган
87′
88′
Паулу Оливейра
89′
Фабиан Орельяна
Пабло де Бласис
В матче 17-го тура испанской Примеры «Бетис» принимал «Эйбар». Встреча состоялась на стадионе "Бенито Вильямарин" в Севилье и завершилась со счётом 1:1. На 21-й минуте нападающий "Бетиса" Арнальдо Антонио Санабрия отправил мяч в ворота гостей.
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