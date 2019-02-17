Футбол

«Бетис» и «Алавес» сыграли вничью в ПримереЧемпионат 16:40

Бетис — Алавес
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Бенито Вильямарин»
10′
Рубен Дуарте
Андрес Гуардадо
12′
Джовани Ло Чельсо
15′
28′
Гильермо Марипан
Серхио Каналес
44′
59′
Рубен Дуарте
Адриан Марин
59′
Мубарак Вакасо
Ману Гарсия
Хесе Родригес
Серхио Леон Лимонес
64′
Антонио Барраган
Хоакин Санчес
68′
Диего Лаинес
73′
Диего Лаинес
Лорен Морон
75′
Аисса Манди
83′
84′
Такаси Инуи
Диего Ролан
В матче 24-го тура чемпионата Испании «Бетис» сыграл вничью с «Алавесом» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Обслуживал матч арбитр Матеу Лаос, которому ассистировали Пау Себрьян Дэвис и Гонсало Гарсия Гонсалес. Счёт на 15-й минут открыл Джовани Ло Чельсо.
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