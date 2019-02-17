Футбол
«Бетис» и «Алавес» сыграли вничьюSport24.ru вчера в 16:40
|10′
Рубен Дуарте
Андрес Гуардадо
|12′
Джовани Ло Чельсо
|15′
|28′
Гильермо Марипан
Серхио Каналес
|44′
|59′
Рубен Дуарте
Адриан Марин
|59′
Мубарак Вакасо
Ману Гарсия
Хесе Родригес
Серхио Леон Лимонес
|64′
Антонио Барраган
Хоакин Санчес
|68′
Диего Лаинес
|73′
Диего Лаинес
Лорен Морон
|75′
Аисса Манди
|83′
|84′
Такаси Инуи
Диего Ролан
|65%
|Владение мячом
|35%
|89%
|Процент точных передач
|73%
|6
|Удары в сторону ворот
|1
|8
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|8
|–
|Офсайды
|1
|6
|Угловые
|3
|8
|Отборы
|10
|10
|Фолы
|11
|4
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Бетис
Расстановка 3‑4‑3
13
Лопес
4
Феддаль
5
Бартра
23
Манди
17
Санчес
14
Карвалью
18
Гуардадо
6
Каналес
21
Ло Чельсо
7
Леон
16
Морон
1
Пачеко
15
Наварро
5
Лагуардиа
6
Марипан
17
Марин
8
Пина
19
Гарсия
20
Брашанац
9
Ролан
12
Кальери
23
Родригес
Алавес
Расстановка 4‑3‑3
«Бетис» и «Алавес» сыграли вничью в 24-м туре чемпионата Испании. Команды обменялись голами в первом тайме. За «Бетис» забил Джовани Ло Сельсо, за «Алавес» — Гильермо Марипан.
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«Бетис» — «Алавес». Прогноз и ставки на матч Примеры 17 февраля 2019 года
LiveSport.ru16 февраля в 06:01
Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 04:04, Ашберн
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