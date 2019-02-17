Футбол

«Бетис» и «Алавес» сыграли вничьюSport24.ru 16:40

Бетис — Алавес
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Бенито Вильямарин»
10′
Рубен Дуарте
Андрес Гуардадо
12′
Джовани Ло Чельсо
15′
28′
Гильермо Марипан
Серхио Каналес
44′
59′
Рубен Дуарте
Адриан Марин
59′
Мубарак Вакасо
Ману Гарсия
Хесе Родригес
Серхио Леон Лимонес
64′
Антонио Барраган
Хоакин Санчес
68′
Диего Лаинес
73′
Диего Лаинес
Лорен Морон
75′
Аисса Манди
83′
84′
Такаси Инуи
Диего Ролан
«Бетис» и «Алавес» сыграли вничью в 24-м туре чемпионата Испании. Команды обменялись голами в первом тайме. За «Бетис» забил Джовани Ло Сельсо, за «Алавес» — Гильермо Марипан.
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