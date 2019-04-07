Футбол
«Бетис» добыл победу в матче с «Вильярреалом»Советский спорт 16:51
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Бенито Вильямарин»
Джовани Ло Чельсо
|11′
|13′
Родриго Фунес Мори
|20′
Сэмюэл Чуквуэзе
|28′
Даниэле Бонера
Сантьяго Касерес
|35′
Виктор Руис
Хесе Родригес
|45′+1′
|52′
Сантьяго Касерес
Джовани Ло Чельсо
|63′
|65′
Сэмюэл Чуквуэзе
Карлос Бакка
Серхио Каналес
Хоакин Санчес
|67′
|72′
Ману Морланес
Жерар Морено
Джовани Ло Чельсо
Хуниор Фирпо
|73′
Зухаир Феддаль
|79′
Хесе Родригес
Хави Гарсия
|80′
|90′+3′
Марио Гаспар
Вильям Карвалью
|90′+5′
Кристиан Тельо
|90′+6′
|58%
|Владение мячом
|42%
|87%
|Процент точных передач
|78%
|7
|Удары в сторону ворот
|5
|6
|Удары в створ ворот
|5
|4
|Сейвы вратарём
|4
|1
|Офсайды
|2
|4
|Угловые
|3
|7
|Отборы
|12
|14
|Фолы
|14
|4
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Бетис
Расстановка 3‑5‑2
13
Лопес
23
Манди
4
Феддаль
5
Бартра
24
Апаресидо
17
Санчес
14
Карвалью
18
Гуардадо
11
Тельо
20
Фирпо
3
Гарсия
1
Асенхо
5
Касерес
4
Фунес Мори
6
Руис
2
Гаспар
7
Морено
19
Касорла
10
Иборра
16
Педраса
9
Бакка
17
Токо-Экамби
Вильярреал
Расстановка 3‑5‑2
Футболисты Бетиса нанесли поражение Вильярреалу в 31-м туре испанской примеры 2:1. Первый гол в матче забил Джованни Ло Чельсо.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Экспресс на матчи испанской Примеры ~ Хетафе – Атлетик Б / Бетис – Вильярреал
Sport-placeвчера в 13:54
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 18:42, Ашберн
Шоу-бизнес
Яна Поплавская отказывается рожать от молодого мужа
Поплавская уверяла, что не смогла просить мужу измену, а спасать "инвалидные отношения" не посчитала нужным.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие
США объявили о выводе военных из Ливии
4 апреля Ливийская национальная армия начала наступление на Триполи Африканское командование вооруженных сил США (AFRICOM) объявило о выводе военнослужащих из Ливии в связи с обострением ситуации в стране.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью
Обновлено в 14:47
Космос
Исследования показывают, что возможно создание ракетного топлива, которое будет намного чище и безопаснее
Обновлено 05 апреля в 14:52
Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
Появились кадры необычного тестирования обновленной пушки российского танка Т-80.
Обновлено в 11:49
Армия и оружие
«Исламское государство» опубликовало видео с телами российских военных
Новостное агентство Amaq, связанное с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), распространило видео, на котором, предположительно, запечатлены тела погибших российских военнослужащих.
Обновлено в 17:46
Политика
Посольство: пострадавший в Эймсбери не просил Россию о медобследовании
Британец Чарли Роули, который пострадал в результате инцидента в Эймсбери, не обращался к российской стороне с просьбой о проведении медицинского обследования.
Обновлено в 17:45
Хоккей
СКА сравнял счет в полуфинальной серии Кубка Гагарина
Обновлено в 13:08
Экономика
В Системе быстрых платежей Центробанка произошел сбой
В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 13:05
Транспорт
Для автомобилистов могут появиться два новых налога
Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
Обновлено в 08:25
Авто
Tesla защитит Fiat Chrysler от европейских штрафов
Как считают эксперты UBS, общая сумма штрафов может достичь €7,4 млрд, а сильнее всего пострадают Peugeot, Fiat Chrysler и Volkswagen, которые продают на европейском рынке больше автомобилей, чем другие компании.
Обновлено в 11:53
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено в 14:46
Гаджеты
Прошло 30 лет: Windows 10 научилась безопасно извлекать USB-накопители без вмешательства
В Windows 10 в сборке 1809 Microsoft меняет настройку по умолчанию, которая применяется к USB-накопителям и другим съемным носителям.
Обновлено в 16:00
Общество
ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной
Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила, что в СИЗО планируют приостановить занятия йогой.
Обновлено в 08:48
Экономика
FT сообщила о периоде «синхронного замедления» глобальной экономики
Мировая экономика вступила в этап «синхронного замедления», говорится в исследовании издания The Financial Times и аналитического центра Brookings.
Обновлено в 17:58
Армия и оружие
В Эстонии начинаются крупнейшие в мире учения по кибербезопасности
Крупнейшие в мире учения по кибербезопасности Locked Shields 2019 ("Закрытые щиты" 2019) в понедельник начинаются в Эстонии, сообщила пресс-служба таллинского Центра киберзащиты НАТО.
Обновлено в 17:44
Технологии
«Яндекс.Маркет» приобретает сервис самостоятельной оплаты покупок
«Яндекс.Маркет» приобретает компанию Scan to buy, создавшую одноименный сервис самостоятельного сканирования и оплаты покупок в оффлайн-магазинах, рассказали РИА Новости в пресс-службе «Яндекс.Маркета».
Обновлено в 18:34
Космос
Ученые обнаружили звезду, которая не должна существовать
Ученые обнаружили древнюю звезду, которая появилась во время зарождения Вселенной. Специалисты отметили, что этого объекта не должно быть.
Обновлено в 14:00
Футбол
«ПСЖ» избежал поражения от «Страсбурга» в матче чемпионата Франции
"Пари Сен-Жермен" вырвал ничью в матче 31-го тура чемпионата Франции против "Страсбурга", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:16
Армия и оружие
На Украине похвастались ракетами, способными долететь до Севастополя
Советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков прокомментировал украинскому блогеру Владимиру Бучко испытания нового ракетного комплекса "Нептун".
Обновлено в 16:58
Футбол
«Витесс» сыграл вничью с ПСВ, трижды ведя в счете
В матче 29-го тура чемпионата Нидерландов "Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого сыграл вничью с ПСВ.
Обновлено в 12:54
Происшествия
В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога
Обновлено в 07:03
Общество
Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России
«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено в 02:40
Экономика
Названы регионы-лидеры по вовлеченности жителей в малый бизнес
Калининградская область занимает первое место среди российских регионов по уровню занятости жителей в малом бизнесе, в этой сфере трудится почти четверть ее населения, следует из данных рейтинга РИА Новости*.
Обновлено в 17:13
Музыка
Том Оделл исполнил свою детскую мечту
Релиз полного саундтрека состоится 19 апреля – ко дню британской телепремьеры "Муми-дола".
Обновлено в 11:04