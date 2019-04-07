Футбол

«Бетис» добыл победу в матче с «Вильярреалом»Советский спорт вчера в 16:51

Бетис — Вильярреал
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Бенито Вильямарин»
Джовани Ло Чельсо
11′
13′
Родриго Фунес Мори
20′
Сэмюэл Чуквуэзе
28′
Даниэле Бонера
Сантьяго Касерес
35′
Виктор Руис
Хесе Родригес
45′+1′
52′
Сантьяго Касерес
Джовани Ло Чельсо
63′
65′
Сэмюэл Чуквуэзе
Карлос Бакка
Серхио Каналес
Хоакин Санчес
67′
72′
Ману Морланес
Жерар Морено
Джовани Ло Чельсо
Хуниор Фирпо
73′
Зухаир Феддаль
79′
Хесе Родригес
Хави Гарсия
80′
90′+3′
Марио Гаспар
Вильям Карвалью
90′+5′
Кристиан Тельо
90′+6′
Футболисты Бетиса нанесли поражение Вильярреалу в 31-м туре испанской примеры 2:1. Первый гол в матче забил Джованни Ло Чельсо.
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