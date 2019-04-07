Футбол
«Бетис» добыл победу в матче с «Вильярреалом»Советский спорт 16:51
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Бенито Вильямарин»
Джовани Ло Чельсо
|11′
|13′
Родриго Фунес Мори
|20′
Сэмюэл Чуквуэзе
|28′
Даниэле Бонера
Сантьяго Касерес
|35′
Виктор Руис
Хесе Родригес
|45′+1′
|52′
Сантьяго Касерес
Джовани Ло Чельсо
|63′
|65′
Сэмюэл Чуквуэзе
Карлос Бакка
Серхио Каналес
Хоакин Санчес
|67′
|72′
Ману Морланес
Жерар Морено
Джовани Ло Чельсо
Хуниор Фирпо
|73′
Зухаир Феддаль
|79′
Хесе Родригес
Хави Гарсия
|80′
|90′+3′
Марио Гаспар
Вильям Карвалью
|90′+5′
Кристиан Тельо
|90′+6′
|58%
|Владение мячом
|42%
|87%
|Процент точных передач
|78%
|7
|Удары в сторону ворот
|5
|6
|Удары в створ ворот
|5
|4
|Сейвы вратарём
|4
|1
|Офсайды
|2
|4
|Угловые
|3
|7
|Отборы
|12
|14
|Фолы
|14
|4
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Бетис
Расстановка 3‑5‑2
13
Лопес
23
Манди
4
Феддаль
5
Бартра
24
Апаресидо
17
Санчес
14
Карвалью
18
Гуардадо
11
Тельо
20
Фирпо
3
Гарсия
1
Асенхо
5
Касерес
4
Фунес Мори
6
Руис
2
Гаспар
7
Морено
19
Касорла
10
Иборра
16
Педраса
9
Бакка
17
Токо-Экамби
Вильярреал
Расстановка 3‑5‑2
Футболисты Бетиса нанесли поражение Вильярреалу в 31-м туре испанской примеры 2:1. Первый гол в матче забил Джованни Ло Чельсо.
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