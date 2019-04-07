Футбол

Бетис — Вильярреал 2:1Матч ТВ 16:39

Бетис — Вильярреал
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Бенито Вильямарин»
Джовани Ло Чельсо
11′
13′
Родриго Фунес Мори
20′
Сэмюэл Чуквуэзе
28′
Даниэле Бонера
Сантьяго Касерес
35′
Виктор Руис
Хесе Родригес
45′+1′
52′
Сантьяго Касерес
Джовани Ло Чельсо
63′
65′
Сэмюэл Чуквуэзе
Карлос Бакка
Серхио Каналес
Хоакин Санчес
67′
72′
Ману Морланес
Жерар Морено
Джовани Ло Чельсо
Хуниор Фирпо
73′
Зухаир Феддаль
79′
Хесе Родригес
Хави Гарсия
80′
90′+3′
Марио Гаспар
Вильям Карвалью
90′+5′
Кристиан Тельо
90′+6′
«Бетис» на своем поле победил «Вильярреал» в матче 31-го тура чемпионата Испании. В составе хозяев дублем отметился Джовани Ло Сельсо, у гостей забил Фунес Мори. Отметим, что в составе «подводников» в концовке встречи не сумел реализовать пенальти Санти Касорла.
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