Бетис — Вильярреал 2:1Матч ТВ вчера в 16:39

«Бетис» на своем поле победил «Вильярреал» в матче 31-го тура чемпионата Испании. В составе хозяев дублем отметился Джовани Ло Сельсо, у гостей забил Фунес Мори. Отметим, что в составе «подводников» в концовке встречи не сумел реализовать пенальти Санти Касорла.

Все про Спорт ру

Армия и оружие США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи США требуют от подразделений армии маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на ливийскую столицу Триполи, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Политика Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.

Происшествия Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.

Финансы Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов.

Происшествия Жители Самары наблюдали падение метеорита Директор клуба любителей астрономии «АстроСамара» Евгений Баранский рассказал «РИА Новости», что жители города наблюдали падение метеорита.

Армия и оружие Военная полиция РФ обнаружила схрон ИГ в лагере Ярмук В лагере Ярмук под Дамаском был найден схрон боевиков ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) с боеприпасами.

Общество В Гидрометцентре рассказали о потеплении до плюс 22 градусов В Крыму потеплеет аж до 22 градусов. А вот на Урале то снег, то дождь.

Политика ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президента Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране.

Армия и оружие Один из секретных российских самолётов РЭБ Ил-22ПП «Порубщик» получил пробоину В распоряжении ресурса Avia.pro оказались данные о том, что один из самых загадочных российских военных самолётов, а речь идёт о самолёте Ил-22ПП «Порубщик», использующийся для «глушения» космических спутников, получил повреждения во время опытной эксплуатации.

Хоккей «Рейнджерс» хотят подписать контракты с Кравцовым и Шестёркиным Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон сообщил, что клуб постарается подписать контракты с голкипером Игорем Шестёркиным и нападающим Виталием Кравцовым.

Политика Трамп объявил об отставке министра внутренней безопасности Нильсен Президент США Дональд Трамп объявил, что глава министерства внутренней безопасности (МВБ) Кирстен Нильсен покидает свой пост.

Экономика СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100 Всего в эксплуатации, как отмечает «Коммерсантъ» у авиакомпании сейчас находятся семь лайнеров, остальные простаивают (ранее такие же данные приводил портал FlightGlobal).

Экономика Как Трамп борется с уходом бизнеса из США — и почему у него не получается Как Трамп решил вернуть бизнес в США В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп подписал Закон о снижении налогов и рабочих местах (Tax Cuts and Jobs Act, TCJA).

Интернет Названы способы повысить скорость беспроводного интернета Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета.

Экономика В Приморье начнут изготавливать консервную упаковку для морепродуктов Завод по производству упаковочных материалов находится в Находке В Находке резидент Свободного порта Владивостока ООО "Восточный берег" займёт выпуском консервной упаковки для морепродуктов.

Общество Самый дорогой борщ в России готовят на Сахалине Выяснилось, что за тарелку борща жители Пензы платят меньше 20 рублей, тогда как на Сахалине она стоит 45 рублей.

Наука Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.

Происшествия В ЮАР слон убил браконьера, который охотился на носорога Слон насмерть затоптал браконьера в пространстве Kruger National Park в ЮАР.

Футбол «Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью Футболисты московского "Локомотива" и петербургского "Зенита" в центральном матче игрового дня 22-го тура чемпионата России сыграли вничью в Москве.

Шоу-бизнес Появилось первое видео с репетиции юбилейного шоу Аллы Пугачевой Появилось первое видео с репетиции юбилейного шоу Аллы Пугачевой На репетиции у Пугачевой уже побывал музыкальный критик Артур Гаспарян.