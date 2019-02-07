Футбол

Бетис — Валенсия 2:2Газета.Ru 14:34

Бетис — Валенсия
2 – 2
Матч завершён
Кубок Испании, Полуфинал, сегодня
Стадион «Бенито Вильямарин»
Марк Бартра
Хави Гарсия
10′
Хуниор Фирпо
15′
Лорен Морон
45′
52′
Родриго Морено
Хоакин Санчес
54′
58′
Санти Мина
Кевин Гамейро
58′
Франсис Коклен
Жоффри Кондогбиа
65′
Карлос Солер
70′
Денис Черышев
73′
Даниэль Парехо
Лорен Морон
Хесе Родригес
78′
78′
Карлос Солер
Даниэль Васс
Хуниор Фирпо
Франсис Герреро
80′
90′+2′
Кевин Гамейро
"Бетис" и "Валенсия" объявили стартовые составы на первый матч полуфинальной стадии Кубка Испании, сообщает "Советский спорт". С первых минут на поле появится российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из города Севилья, выступающий в испанской Примере. Образован 12 сентября 1907 года. Чемпион Испании, двукратный обладатель Кубка Испании. Домашним стадионом клуба является «Бенито Вильямарин», вмещающий 60 720 зрителей.
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