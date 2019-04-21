Футбол

Бетис — Валенсия 1:2Советский спорт 15:44

Бетис — Валенсия
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Бенито Вильямарин»
34′
Денис Черышев
Родриго Морено
45′
Гонсалу Гедеш
Андрес Гуардадо
46′
49′
Гонсалу Гедеш
Хуниор Фирпо
55′
Зухаир Феддаль
58′
Аисса Манди
Лорен Морон
59′
62′
Родриго Морено
69′
Санти Мина
Тони Лато
Хесе Родригес
Серхио Леон Лимонес
69′
Джовани Ло Чельсо
73′
Вильфрид Каптум
Диего Лаинес
75′
77′
Гонсалу Гедеш
Кевин Гамейро
Джовани Ло Чельсо
78′
82′
Родриго Морено
Добавим, что после первого тайма счет в матче 1:0 в пользу Валенсии, голом на 45-й минуте отличился Гонсалу Гуэдеш.
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21 апреля. 21:45. Видеотрансляция матча «Бетис» — «Валенсия»

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