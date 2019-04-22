Бетис — Валенсия 1:2RT на русском 15:59

В первом тайме матча 33-го тура чемпионата Испании по футболу российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев получил травму и не сумел продолжить матч. На 34-й минуте матча «Бетис» — «Валенсия» Денис Черышев был вынужден покинуть поле из-за травмы.

Спорт день за днем

Политика ЦИК Украины обработал половину протоколов на выборах президента Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,01% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,65% избирателей, соответствующие данные обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии после обработки 50,18% протоколов.

Авто Toyota выходит на китайский рынок электромобилей с моделью C-HR Toyota планирует представить более 10 аккумуляторных электромобилей в Китае, включая вышеупомянутые C-HR и IZOA, к 2025 году.

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Политика Савченко назвала виновных в ухудшении отношений России и Украины Депутат Верховной рады Надежда Савченко обвинила в ухудшении отношений Украины с Россией «безмозглых политиков».

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Спорт Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.

Наука Эффективность занятий спортом и тренировок зависит от времени суток Эффективность спортивных тренировок и в целом занятия спортом зависит от времени суток, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.

Политика Мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги обыскали после возвращения из Москвы Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что его обыскали в аэропорту Риги после возвращения из Москвы, а в субботу обыск прошел у вице-мэра Риги Вадима Баранника.

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Происшествия Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.

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Технологии Мошенники подставили Ru-Center Технический сотрудник Ru-Center, выслушав проблему с которой мы столкнулись, развеял сомнения насчет, сообщив что письмо разослали мошенники.

Происшествия В Казани при пожаре погибла семья из шести человек В ходе тушения пожара были обнаружены тела мужчины 1985 года рождения, женщин 1983 и 1955 годов рождения, детей в возрасте одиннадцати и девяти лет, а также девяти месяцев.

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Здоровье Помощь и содействие Только Амурским филиалом компании за 2018 год было проведено порядка 152,5 тысяч экспертиз медицинской помощи, рассмотрено более 28 тысяч обращений застрахованных граждан.

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Политика Зеленский дал первые обещания по Донбассу Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который, по данным экзитполов, победил в выборах главы государства, пообещал добиться прекращения огня в Донбассе, пишет в воскресенье, 21 апреля, ТАСС.