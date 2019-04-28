«Бетис» – «Эспаньол»: заключительный матч тураВсе про Спорт ру 28 апреля в 04:39

В заключительном матче 35-го тура чемпионата Испании 29 апреля «Бетис» сыграет с «Эспаньолом» - мы составили прогноз на этот поединок.

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