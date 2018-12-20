Футбол

Бетис — Эйбар 1:1
Спорт-Экспресс
08:58

Бетис — Эйбар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Бенито Вильямарин»
Сидней Решел
Зухаир Феддаль
17′
Антонио Санабрия
21′
33′
Гонсало Эскаланте
43′
Иван Рамис
49′
Гонсало Эскаланте
Папакули Диоп
Джовани Ло Чельсо
58′
Зухаир Феддаль
71′
72′
Иван Рамис
Паулу Оливейра
72′
Фабиан Орельяна
Хоакин Санчес
Лорен Морон
83′
87′
Хоан Хордан Морено
Франсис Герреро
Антонио Барраган
87′
88′
Паулу Оливейра
89′
Фабиан Орельяна
Пабло де Бласис
"Бетис" и "Эйбар" сыграли вничью в матче 17-го тура чемпионата Испании (1:1). Голом в составе хозяев поля отметился нападающий Антонио Санабрия, у гостей с пенальти отличился форвард Фабиан Орельяна. "Бетис" набрал 26 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице.
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