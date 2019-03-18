Лионель Месси побил рекорд ХавиЕженедельник Футбол 03:08

Форвард одержал 477-ю победу в составе «сине-гранатовых» во всех турнирах. По этому показателю он занял первое место в истории клуба и превзошел бывшего игрока Хави (476). Чтобы побить рекорд, Месси потребовалось 674 встречи, а Хави — 767 игр.

Происшествия В голландском Утрехте произошла стрельба Один человек погиб в результате стрельбы в голландском городе Утрехт. Об этом сообщило информагентство Нидерландов ANP.

Общество Игоря Малашенко похоронили на Троекуровском кладбище Церемония прощания с Малашенко прошла в ритуальном зале кладбища, передает ТАСС.

Политика НАТО призвало Россию «вернуть» Крым Украине НАТО в распространённом заявлении в связи с пятой годовщиной присоединения Крыма к России призвало «вернуть» полуостров Украине.

Политика Макаревич осудил своих радующихся присоединению Крыма фанатов Лидер группы «Машина времени» раскритиковал своих фанатов, которые радуются воссоединению Крыма с Россией.

Общество ФСБ пришла с обысками в магазины «Красная икра» Про обыски у сети «Красная икра» знает и источник РБК в рыбной индустрии.

Экономика С 1 апреля в России повышаются социальные пенсии "Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе.

Музыка Группа Rammstein перенесла летний концерт в Москве в «Лужники» Культовая немецкая рок-группа Rammstein выступит в Москве 29 июля на большой спортивной арене "Лужники", организаторы перенесли выступление на эту площадку вместо ВТБ Арены из-за многочисленных обращений поклонников коллектива, которым не хватило билетов, сообщает пресс-служба концертного агентства TCI.

Финансы Курсы доллара и евро снизились до уровня лета прошлого года В предыдущий раз дешевле доллар стоил на Московской бирже 8 августа 2018 года, когда его курс опускался до 63,4475 руб. Одновременно происходит и снижение курса евро.

Политика Айсен Николаев обратился к жителям Якутии Понимаю мотивы жителей Якутска, собравшихся вчера вечером на стихийный митинг.

Экономика Должникам оставят прожиточный минимум после взыскания долгов Минэкономразвития предложило оставлять гражданам не менее прожиточного минимума после взыскания долгов.

Происшествия СК проводит обыски у производителя кваса «Никола» Следователи СК проводят обыски у компании-производителя кваса "Никола" в Великом Новгороде в рамках уголовного дела о неуплате налогов на 26 млн рублей.

Общество Суд: в Москве останутся противогололедные реагенты В Москве продолжат использовать химические реагенты для борьбы с гололедом. Такое решение принял Тверской суд Москвы.

Политика В Кремле отреагировали на идею взыскать с Украины компенсацию Крыму В Кремле не рассматривали предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина о взыскании компенсации с Киева в связи с потерями, которые понес Крым во время нахождения в составе Украины.

Культура Парфенов выпустил первую серию новых «Намедни» в YouTube Неделю назад Парфенов показал трейлер новых серий. Новые выпуски будут посвящены 40-м и 50-м годам XX века.

Происшествия В правительстве Хабаровского края прошли обыски В правительстве Хабаровского края 18 марта прошли обыски.

Политика В конгрессе США захотели ввести санкции против России из-за Венесуэлы В конгресс США внесен законопроект, который предполагает введение санкций в отношении россиян, которые оказывают "влияние" на Венесуэлу.

Политика Австралия ввела новые санкции в отношении России Австралия вводит новые санкции в отношении России, сообщается в понедельник, 18 марта, в заявлении МИД страны.

Общество Россельхознадзор подал в суд на поставщика продуктов для Росгвардии В расследовании говорилось, что стоимость закупаемых Росгвардией продуктов возросла после того, как в декабре 2017 г. премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому предприятие стало единственным поставщиком продовольствия службе.

Происшествия СК обвинил экс-прокурора Литвы в незаконном преследовании россиян Экс-сотрудника Генпрокуратуры Литвы Симонаса Слапшинскаса заочно обвинили в незаконном уголовном преследовании россиян, участвовавших в событиях в Вильнюсе в 1991 году.

Футбол Зобнин получил перелом в матче с «Зенитом» Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин получил перелом сустава кисти в матче чемпионата России по футболу против "Зенита", заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.