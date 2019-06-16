Политика
«Бестактность и ляп»: президента Польши пристыдили за слова о русскихГазета.Ru 13:37
Дуда ранее заявил, что поляки намного храбрее русских, и обвинил Москву в желании "захватить часть польских территорий". Журналист назвал слова президента "кошмарной бестактностью и ляпом".
Читать в источнике
Оценить56
с чего всё началось
Слова президента Польши Анджея Дуды о том, что поляки мужественнее россиян, стали неумной бестактностью и ляпом, который отразится на всей стране, пишет польская газета Polityka.Известия00:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:45, Вашингтон
Хоккей
Скоропостижно скончался бывший арбитр КХЛ Александр Черенков
На 53-м году жизни скончался хоккейный судья Александр Черенков, работавший на матчах КХЛ.
Обновлено в 19:25
Общество
Первый рисунок Гогена ушел с молотка во Франции за 80 тысяч евро
Первый рисунок художника Поля Гогена, на котором изображено швейцарское шале, ушел с молотка во Франции в воскресенье за 80 тысяч евро, сообщает швейцарская газета Matin.
Обновлено в 18:14
Футбол
L’Equipe: «ПСЖ» готов продать Неймара
По данным L’Equipe, руководство парижского клуба не будет возражать против трансфера футболиста, если получит крупное предложение.
Обновлено в 16:04
Гаджеты
Названы лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей
В рейтинг вошли смартфоны стоимостью до 500 долларов или около 30 тысяч рублей.
Обновлено в 14:29
Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Музыка
Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым
Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 18:08
Единоборства
Кудряшов проиграл бой за титул WBC Silver
Обновлено в 12:01
Наука
В Китае нашли следы динозавра возрастом 100 миллионов лет
Совместная американо-китайская исследовательская группа обнаружила в восточной провинции Китая Цзянсу четыре окаменелых следа динозавра, возраст которых достигает почти 100 миллионов лет.
Обновлено в 17:17
Общество
Елена Зеленская посетила детский центр «Артек» под Киевом
Обновлено в 13:04
Политика
Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что административный центр Украины нужно убрать из Киева, чтобы «начать все с чистого листа», передает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 19:40
Культура
Появилось видео ограбления магазина Томом Хэнксом
Обновлено в 14:27
Политика
Guardian: Мэй захотела встретиться с Путиным
Ранее сообщалось, что Мэй отказалась заниматься Brexit и захотела смотреть крикет.
Обновлено в 19:15
Кино
«Люди в черном» возглавили российский кинопрокат
Обновлено в 17:32
Шоу-бизнес
Кортни Кокс отпраздновала 55-летие с Энистон и Кудроу
Кортни Кокс исполнилось 55 лет. Эту круглую дату она отметила в компании своих лучших подруг - Дженнифер Энистон и Лизы Кудроу.
Обновлено в 11:27
Происшествия
Известная советская гимнастка Рассыхина погибла во Львове
Трагическая новость пришла из Украины. 16 июня во Львове на 78-м году жизни погибла прославленная советская гимнастка Любовь Рассыхина.
Обновлено в 10:32
Армия и оружие
На Камчатке летом пройдет этап «Гонки Героев»
В августе в Петропавловске-Камчатском на базе учебно-тренировочного комплекса Войск и Сил на Северо-востоке России «Радыгино» пройдёт заключительный в текущем году этап «Гонки Героев».
Обновлено в 08:46
Армия и оружие
«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии
В начале 2019 года боевая машина была успешно обкатана в условиях горной и пустынной местности в Сирийской Арабской Республике и теперь может поступать в войска.
Обновлено в 17:12
Финансы
Названы рублевые курсы доллара и евро к началу августа
Сергей Гайворонский, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Изменение ключевой ставки Банком России с 7,75 до 7,5 процента ни для кого не стало сюрпризом.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
Как завести машину, если села батарейка в брелке
Каждый водитель может столкнуться с ситуацией, когда батарейка на ключе от автомобиля сядет, а приобрести новую нету возможности.
Обновлено в 11:03
Общество
Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят
Как сообщалось ранее, местные жители обратились к властям Канады с просьбой предоставить им убежище, так как их не устраивает экологическая ситуация в регионе.
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Президент Германии оценил отношения ЕС и России
Дальнейшие отношения Евросоюза и России не будут прежними, стороны станут искать новые подходы к сотрудничеству.
Обновлено в 14:10
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарства
В Ивановской и Смоленской областях, Ингушетии, Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Севастополе были выявлены «грубые нарушения» прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов.
Обновлено в 17:01
Политика
Болтон заявил об отсутствии предъявленных обвинений Уилану в РФ
Помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что Россия не предоставила доказательств вины арестованного в РФ гражданина США Пола Уилана.
Обновлено в 19:18
Шоу-бизнес
Самбурская на отдыхе отметилась снимком без макияжа
Поклонники пожелали Самбурской во время отдыха «зарядить батареи» и обратили внимание, что актриса прекрасно выглядит без макияжа.
Обновлено в 13:11
Экономика
Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей
В среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2018 года после минимальных трат в объеме прожиточных минимумов взрослых и детей максимально возможный остаток составляет 44,3 тысяч рублей.
Обновлено в 17:21
Происшествия
СК начал проверку по факту смерти биатлониста в Крыму
Обновлено в 12:09
Политика
В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено в 15:17