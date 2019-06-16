Политика

«Бестактность и ляп»: президента Польши пристыдили за слова о русскихГазета.Ru 13:37

Дуда ранее заявил, что поляки намного храбрее русских, и обвинил Москву в желании "захватить часть польских территорий". Журналист назвал слова президента "кошмарной бестактностью и ляпом".
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Слова президента Польши Анджея Дуды о том, что поляки мужественнее россиян, стали неумной бестактностью и ляпом, который отразится на всей стране, пишет польская газета Polityka
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