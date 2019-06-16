«Бестактность и ляп»: президента Польши пристыдили за слова о русскихГазета.Ru 13:37

с чего всё началось

Дуда ранее заявил, что поляки намного храбрее русских, и обвинил Москву в желании "захватить часть польских территорий". Журналист назвал слова президента "кошмарной бестактностью и ляпом".

«Бестактность и ляп»: президента Польши пристыдили за слова о русских

Хоккей Скоропостижно скончался бывший арбитр КХЛ Александр Черенков На 53-м году жизни скончался хоккейный судья Александр Черенков, работавший на матчах КХЛ.

Общество Первый рисунок Гогена ушел с молотка во Франции за 80 тысяч евро Первый рисунок художника Поля Гогена, на котором изображено швейцарское шале, ушел с молотка во Франции в воскресенье за 80 тысяч евро, сообщает швейцарская газета Matin.

Футбол L’Equipe: «ПСЖ» готов продать Неймара По данным L’Equipe, руководство парижского клуба не будет возражать против трансфера футболиста, если получит крупное предложение.

Гаджеты Названы лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей В рейтинг вошли смартфоны стоимостью до 500 долларов или около 30 тысяч рублей.

Общество Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.

Музыка Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".

Наука В Китае нашли следы динозавра возрастом 100 миллионов лет Совместная американо-китайская исследовательская группа обнаружила в восточной провинции Китая Цзянсу четыре окаменелых следа динозавра, возраст которых достигает почти 100 миллионов лет.

Политика Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что административный центр Украины нужно убрать из Киева, чтобы «начать все с чистого листа», передает телеканал «112 Украина».

Политика Guardian: Мэй захотела встретиться с Путиным Ранее сообщалось, что Мэй отказалась заниматься Brexit и захотела смотреть крикет.

Шоу-бизнес Кортни Кокс отпраздновала 55-летие с Энистон и Кудроу Кортни Кокс исполнилось 55 лет. Эту круглую дату она отметила в компании своих лучших подруг - Дженнифер Энистон и Лизы Кудроу.

Происшествия Известная советская гимнастка Рассыхина погибла во Львове Трагическая новость пришла из Украины. 16 июня во Львове на 78-м году жизни погибла прославленная советская гимнастка Любовь Рассыхина.

Армия и оружие На Камчатке летом пройдет этап «Гонки Героев» В августе в Петропавловске-Камчатском на базе учебно-тренировочного комплекса Войск и Сил на Северо-востоке России «Радыгино» пройдёт заключительный в текущем году этап «Гонки Героев».

Армия и оружие «Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии В начале 2019 года боевая машина была успешно обкатана в условиях горной и пустынной местности в Сирийской Арабской Республике и теперь может поступать в войска.

Финансы Названы рублевые курсы доллара и евро к началу августа Сергей Гайворонский, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Изменение ключевой ставки Банком России с 7,75 до 7,5 процента ни для кого не стало сюрпризом.

Авто Как завести машину, если села батарейка в брелке Каждый водитель может столкнуться с ситуацией, когда батарейка на ключе от автомобиля сядет, а приобрести новую нету возможности.

Общество Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят Как сообщалось ранее, местные жители обратились к властям Канады с просьбой предоставить им убежище, так как их не устраивает экологическая ситуация в регионе.

Политика Президент Германии оценил отношения ЕС и России Дальнейшие отношения Евросоюза и России не будут прежними, стороны станут искать новые подходы к сотрудничеству.

Здоровье Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарства В Ивановской и Смоленской областях, Ингушетии, Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Севастополе были выявлены «грубые нарушения» прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов.

Политика Болтон заявил об отсутствии предъявленных обвинений Уилану в РФ Помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что Россия не предоставила доказательств вины арестованного в РФ гражданина США Пола Уилана.

Шоу-бизнес Самбурская на отдыхе отметилась снимком без макияжа Поклонники пожелали Самбурской во время отдыха «зарядить батареи» и обратили внимание, что актриса прекрасно выглядит без макияжа.

Экономика Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей В среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2018 года после минимальных трат в объеме прожиточных минимумов взрослых и детей максимально возможный остаток составляет 44,3 тысяч рублей.