В масштабных протестах в Гонконге заметили руку Белого дома. Американские кураторы беспорядков сегодня попали в объектив камер журналистов. Женщиной на фото оказалось глава политического подразделения консульства США.

Беспорядки в Гонконге курируют из Белого дома

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