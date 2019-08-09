Политика
Беспорядки в Гонконге курируют из Белого домаРЕН ТВ вчера в 10:50
В масштабных протестах в Гонконге заметили руку Белого дома. Американские кураторы беспорядков сегодня попали в объектив камер журналистов. Женщиной на фото оказалось глава политического подразделения консульства США.
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США призвали граждан воздержаться от посещения Гонконга из-за угрозы безопасности
РАПСИ08 августа в 07:42
Уроки Москвы: как Китай мог бы повести себя с Гонконгом (The Atlantic, США) (The Atlantic)
ИноСМИ07 августа в 04:46
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 09:28, Вашингтон
Политика
Трамп рассказал о полученном от Ким Чен Ына письме
Президент США Дональд Трамп заявил, что получил вчера письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 10:59
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Гаджеты
Huawei представила свою операционную систему Harmony OS
Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.
Обновлено вчера в 06:51
Футбол
Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»
Обновлено в 05:41
Футбол
«Бавария» арендует Перишича у «Интера» за 5 миллионов
Обновлено в 08:00
Происшествия
В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты
Испытания ракеты прошли на морской платформе, после завершения которого произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией, сообщили РБК в департаменте коммуникаций «Росатома».
Обновлено в 09:13
Здоровье
Кардиохирург опроверг мифы о пользе ежедневного бокала вина
Оказывается, бокал красного вина в день не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и вообще не полезен для сердца.
Обновлено вчера в 03:45
Происшествия
Суд в Киргизии арестовал имущество телеканала Атамбаева
Обновлено в 02:18
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Футбол
«Тамбов» и «Оренбург» сыграли вничью в матче РПЛ
Футбольные клубы «Тамбов» и «Оренбург» не смогли выявить победителя в матче пятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
Оксана Акиньшина опубликовала редкое фото детей
Напомним, младшие дети актрисы появились в ее браке с кинопродюсером Арчилом Геловани.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
Экипаж малого ракетного корабля «Советск» провёл артиллерийские стрельбы
Экипаж малого ракетного корабля «Советск», находящийся на государственных испытаниях в Балтийском море, провёл артиллерийские стрельбы.
Обновлено в 05:16
Происшествия
В Великобритании произошло масштабное отключение электричества
Массовые отключения электричества в пятницу, 9 августа, произошли в Лондоне, ряде районов Уэльса, Мидлендсе (центральная часть страны), а также юго-западной части Великобритании.
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия
В Москве восемь человек пострадали в ДТП с автобусом
Обновлено в 07:07
Футбол
«Торпедо» обыграло «Луч» и возглавило таблицу ФНЛ
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал фото с новой возлюбленной
Следует сказать, что поклонники Ани Лорак не устают забрасывать ее комментариями, в которых просят ее вернуться к мужу и оставить нового возлюбленного, которым оказался Егор Глеб, саунд-продюсер Black Star, младше певицы по возрасту на 15 лет.
Обновлено в 01:29
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено вчера в 16:16
Здоровье
Ученые рассказали, как не отказывать себе в любимой еде и долго жить
Ученые использовали данные о 12 тысячах человек, наблюдения за которыми велись с 1987 года по 2016 год.
Обновлено в 00:26
Происшествия
Задержания начались в Петербурге на акции за честные выборы
Акция в поддержку честных выборов проходит в Петербурге у Гостиного Двора, акция не согласована.
Обновлено в 07:35
Экономика
Акционеры Metro отказались продавать ретейлера чешскому миллиардеру
Чешский миллиардер Даниэль Кржетинский не смог заручиться поддержкой акционеров своего предложения о покупке сети гипермаркетов Metro AG, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Миллиардер Эпштейн покончил с собой в тюрьме в США
"Финансист Джеффри Эпштейн покончил с собой ночью в своей тюремной камере в Нижнем Манхэттене в федеральной тюрьме, где он содержался в ожидании суда по федеральным обвинениям в сексуальной торговле, сообщили три сотрудника правоохранительных органов", - сообщает телеканал Финансист Джеффри Эпштейн обвиняется в соблазнении и вовлечении в проституцию десятков несовершеннолетних девушек.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали
Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Политика
В Екатеринбурге начался пикет за отставку Собянина
В Екатеринбурге в сквере на улице Большакова начался пикет в рамках всероссийского проекта поддержки оппозиции, требующей допуска независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.
Обновлено в 05:35
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Хоккей
«Динамо» обыграло «Хумо» на турнире в Нижнем Новгороде
Хоккеисты московского "Динамо" нанесли поражение ташкентскому "Хумо" в матче предсезонного турнира Кубок губернатора Нижегородской области.
Обновлено в 08:56
Политика
Украинцы попросили Зеленского сделать доллар нацвалютой
Президент Украины Владимир Зеленский получил петицию от граждан страны с просьбой сделать доллар национальной валютой.
Обновлено в 05:59