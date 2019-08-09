Политика

Беспорядки в Гонконге курируют из Белого домаРЕН ТВ вчера в 10:50

В масштабных протестах в Гонконге заметили руку Белого дома. Американские кураторы беспорядков сегодня попали в объектив камер журналистов. Женщиной на фото оказалось глава политического подразделения консульства США.
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