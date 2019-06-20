Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублейКоммерсантъ 03:50

Правительство предлагает ввести штрафы до 2,5 тысяч рублей для тех автомобилистов, которые умудряются проехать по платной дороге, не заплатив за это.

с чего всё началось

О разработанных поправках в КоАП РФ и Бюджетный кодекс сообщила «Парламентская газета». Правительство предлагает установить штраф 2,5 тыс. руб. за проезд по платной дороге без оплаты.

Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей

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