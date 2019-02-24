Политика
Беспилотные комбайны будут запущены в РоссииNews.ru 04:37
По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, применение разработки поможет связать в единую систему несколько обязательных в растениеводстве процессов. Это приблизит Россию к переходу к цифровой экономике, передаёт «Российская газета».
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Он позволит связать в единую систему электронную оцифровку рельефа, системы машинного зрения, беспилотное управление и моделирование процессов растениеводства.
— Денис Мантуров, российский политикРоссийская газета 01:39
с чего всё началось
В России создается система автоматизированного управления сельхозтехникой, рассказал в интервью "Российской газете" министр промышленности и торговли Денис Мантуров. При поддержке Минпромторга разработан и уже прошел испытания аппаратно-программный комплекс ГЛОНАСС "поле-мониторинг".Российская газета01:39
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Политика
Голикова объяснила изменение порядка индексации пенсий
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова рассказала, как было принято решение об изменении порядка индексации пенсий, которое озвучил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
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В Москве ограбили наркологическую клинику Стаса Пьехи
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Популярная певица Maruv победила на национальной отборе на "Евровидение-2019" и должна представить Украину на конкурсе песни в Тель-Авиве.
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Гаджеты
Huawei представила складной смартфон за $2600
В ходе торжественной презентации в Барселоне Huawei представила флагманский смартфон, который сможет поддерживать работу в сетях 5G, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:26
Общество
Митинг памяти Немцова начался в Петербурге
Митинг памяти политика Бориса Немцова проходит в воскресенье на площади Ленина в Санкт-Петербурге.
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Режиссера Георгия Данелию ввели в искусственную кому
Режиссер Георгий Данелия находится в реанимации, медики ввели его в искусственную кому, сообщила РБК его жена Галина Данелия.
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Армия и оружие
Минобороны получит первый вертолет Ми-38Т в июне
Первый десантный вертолет Ми-38Т будет передан Министерству обороны России до конца июня 2019 года.
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Коули провел в заключении 39 лет по обвинению в двойном убийстве.
Обновлено в 10:36
Политика
Украина в рекламе ПВО «сбила» МиГ-29
Украинская компания Spetstechnoexport на выставке Aero India 2019 в рекламе системы ПВО С-125М "Печора" "сбила" самолет, по очертаниям похожий на МиГ-29,передает РИА "Новости".
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Происшествия
В Астраханской области мужчина открыл стрельбу по полицейским
Неизвестный мужчина открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов в Астраханской области.
Обновлено в 10:11
Политика
Помпео не исключил военной операции в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео не исключил возможности проведения военной операции в Венесуэле и назвал президента страны Николаса Мадуро "больным тираном" .
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
МИД Швеции вызвал посла России из-за маневров Су-27
Во внешнеполитическом ведомстве Швеции посчитали нужным вызвать Виктора Татаринцева в связи с инцидентом, который произошел в начале этой недели.
Обновлено в 08:33
Единоборства
Александр Емельяненко дал пощёчину спортсмену во время мастер-класса
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко во время мастер-класса в одном из фитнес-клубов Москвы дал пощёчину неизвестному спортсмену.
Обновлено в 09:05
Спорт
Кулижников выиграл золото на ЧМ в спринтерском многоборье в Херенвене
Россиянин Павел Кулижников одержал победу в спринтерском многоборье на чемпионате мира в голландском Херенвене по итогам всех забегов.
Обновлено в 11:41
Происшествия
Золотые часы украли у студента в центре Москвы
Золотые наручные часы более чем за один миллион рублей украли у студента третьего курса в ресторане в центре Москвы.
Обновлено в 01:47
Политика
Русский экзархат в Европе отказался подчиняться Константинополю
Инициатива Константинополя о роспуске русского экзархата в Европе отменит томос 1999 года, по которому объединению приходов в странах Западной Европы, вышедших в 1931 году из юрисдикции РПЦ, был возвращен статус экзархата Вселенского патриархата.
Обновлено в 07:21
Политика
Повторное голосование по сделке с ЕС о Brexit пройдет до 12 марта
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что повторное голосование британского парламента по сделке c Евросоюзом об условиях Brexit состоится в период до 12 марта.
Обновлено в 09:20
Политика
Представитель Козака опроверг сообщения о его переговорах с Сальвини
«Козак лично никогда не был знаком с господином Сальвини, они не проводили ни официальных, ни «секретных» встреч, эспрессо по офисам вместе не пили», — сказал Джус.
Обновлено в 10:51
Спорт
Фигурист Коляда упал четыре раза и выиграл турнир
Российский спортсмен четырежды упал в произвольной программе: дважды — с четверного тулупа и по одному разу с тройного лутца и тройного акселя.
Обновлено в 11:12
Общество
Опубликован документ о разрешении гей-парада в Воронежской области
Напомним, что ранее главный гей России Николай Алексеев заявил, что подал уведомления о проведении шествий сексуальных меньшинств в администрации 10 городов и поселков Воронежской области.
Обновлено в 08:05
Политика
Актер Серебряков обвинил Россию в «разжигании войн»
Обновлено вчера в 08:15
Общество
Загадочная смерть кита посреди бразильского леса озадачила ученых
В бразильском лесу обнаружили мертвого горбатого кита. Об этом сообщает портал LiveLeak.
Обновлено в 11:38
Происшествия
В США разбился Boeing 767, выживших нет
Авиакатастрофа Boeing 767, принадлежавшего перевозчику «Atlas Air», произошла в то время как самолёт находился на высоте порядка 1800 метров и заходил на посадку.
Обновлено в 05:37
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Сотрудницу полиции уволили за стриптиз-подарок коллегам в Бурятии
Идея нанять танцовщицу для поздравления полицейских с 23 Февраля оказалась неудачной Старшего дознавателя МВД, пригласившую танцовщицу для стриптиз-подарка полицейским на День защитника Отечества, уволили из органов внутренних дел, сообщает ГУ МВД России по Республике Бурятия.
Обновлено вчера в 11:40