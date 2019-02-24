Беспилотные комбайны будут запущены в РоссииNews.ru 04:37

В России создается система автоматизированного управления сельхозтехникой, рассказал в интервью "Российской газете" министр промышленности и торговли Денис Мантуров. При поддержке Минпромторга разработан и уже прошел испытания аппаратно-программный комплекс ГЛОНАСС "поле-мониторинг".

с чего всё началось

Он позволит связать в единую систему электронную оцифровку рельефа, системы машинного зрения, беспилотное управление и моделирование процессов растениеводства.

По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, применение разработки поможет связать в единую систему несколько обязательных в растениеводстве процессов. Это приблизит Россию к переходу к цифровой экономике, передаёт «Российская газета».

Беспилотные комбайны будут запущены в России

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