с чего всё началось

Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk в понедельник провел разведку у берегов Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar в Twitter. По данным портала, беспилотник с утра вылетел с авиабазы Sigonella в Италии и направился к линии разграничения в Донбассе.

Финансы Финансы Доллар опустился ниже 67 рублей впервые с декабря В начале дня рубль укрепился против основных иностранных валют, курс доллара упал ниже 67 рублей впервые с 18 декабря, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

Происшествия Происшествия Ценные вещи обнаружены на месте обрушения дома в Магнитогорске Ценные вещи были найдены при разборе завалов обрушившегося подъезда дома по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске.

Политика Политика Япония предложит России отказаться от компенсаций по Курилам Одним из условий подписания мирного договора между Россией и Японией по итогам Второй мировой войны - 70-летнего вопроса двусторонних отношений - может стать взаимный отказ от прав требовать какие-либо компенсации, связанные с Южными Курильскими островами.

Происшествия Происшествия В Пекине совершено нападение на школу, ранены 20 детей

Общество Общество В России вступил в силу запрет на «сухой алкоголь» С 8 января в России начал действовать запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции.

Армия и оружие Армия и оружие В США включили ВВС Украины в десятку худших в мире Американский портал We Are The Mighty включил военно-воздушные силы Украины в десятку худших в мире за 2018 год из-за устаревшей техники, слабой подготовки летного состава и плохого технического обслуживания.

Общество Общество В Россию придут аномальные морозы Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.

Экономика Экономика Amazon стала самой дорогой компанией в мире Компания Amazon, специализирующаяся на продаже товаров через интернет, обогнала конкурентов по капитализации, сообщила газета The Wall Street Journal 7 января.

Политика Политика Украина вернет томос об автокефалии в Стамбул Томос об автокефалии "новой церкви" Украины в ближайшие дни увезут обратно в Стамбул, рассказал руководитель департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш.

Технологии Технологии Mastercard решила поменять логотип С логотипа международной платёжной системы исчезнет её название.

Армия и оружие Армия и оружие СМИ сообщили о разработке новой ракеты «Калибр-М» в России В России ведутся работы по созданию новой крылатой ракеты «Калибр-М» для Военно-морского флота (ВМФ) с дальностью полета более 4,5 тыс. км. Об этом 8 января сообщил агентству ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Кино Кино Умер актер и режиссер Юрий Кушнерев

Происшествия Происшествия В Германии задержали подозреваемого в хакерских атаках на политиков Полиция Германии задержала в федеральной земле Гессен на западе страны молодого человека, который подозревается в совершении серии хакерских атак на немецких политиков и знаменитостей, а также краже их личных данных.

Политика Политика Путин рассказал о наличии у него звания лейтенанта артиллерии Президент России Владимир Путин заявил, что получил звание лейтенанта как командир взвода управления гаубичной артиллерии.

Политика Политика Путин во время визита в Петербург успокоил расплакавшуюся девочку Президент России Владимир Путин во время своего визита в Санкт-Петербург специально вышел из машины, чтобы сфотографироваться с девочкой, которая расплакалась из-за того, что не успела сделать с ним снимок.

Спорт Спорт Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января Минспорта России Павел Колобков прокомментировал визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую антидопинговую лабораторию, передает пресс-служба министерства спорта.

Происшествия Происшествия Бывший глава Nissan назвал свой арест несправедливым В суде Карлос Гон заявил, что посвятил возрождению Nissan два десятилетия своей жизни и что его задержание было несправедливым.

Происшествия Происшествия В Анкаре начался суд по делу об убийстве посла Карлова Первое слушание по делу об убийстве посла России в Турции 62-летнего Андрея Карлова в 2016 году началось в Анкаре.

Политика Политика Во Франции хотят наказывать за несогласованные митинги Премьер-министр Франции Эдуар Филипп выступил за принятие закона, предусматривающего наказания за несогласованные акции протеста, сообщает FranceInfo.

Автоспорт Автоспорт Эдуард Николаев на «КАМАЗе» выиграл первый этап «Дакара-2019» Завершился первый этап Лима - Писко ралли-марафона «Дакар». Его победно выиграл экипаж Эдуарда Николаева из команды «КАМАЗ-масткр».

Армия и оружие Армия и оружие Беспилотник ВВС США провел разведку у берегов Крыма Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk в понедельник провел разведку у берегов Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar в Twitter.

Общество Общество Канадский журналист оценил результаты борьбы за трезвость в России Двенадцать лет назад жители России употребляли около 15 литров алкоголя на человека в год, однако сейчас данный показатель приближается к 10 литрам – к уровню Франции и Германии, пишет журналист канадской телерадиокомпании CBC Крис Браун.

Энергетика Энергетика На Украине сократились запасы газа в подземных хранилищах до 43% В «Укртрансгазе» заявили, что объём газа в подземных хранилищах Украины сократился до 43%.

Общество Общество В Австралии более 20 человек пострадали от ожогов ядовитых медуз

Общество Общество В МВД назвали самую популярную у фальшивомонетчиков купюру Пятитысячная купюра остается самой подделываемой в России. Об этом рассказали в пресс-центре МВД.

Экономика Экономика В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.

Хоккей Хоккей Тарасенко забил всем соперникам «Сент-Луиса» в НХЛ

Политика Политика МИД: Задержанного за шпионаж Уилана навестили только представители США Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что дипмиссии Великобритании и Ирландии запросили соответствующие разрешения в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях и имеют право навестить задержанного с его согласия.