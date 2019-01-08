с чего всё началось

Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk в понедельник провел разведку у берегов Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar в Twitter. По данным портала, беспилотник с утра вылетел с авиабазы Sigonella в Италии и направился к линии разграничения в Донбассе.

Происшествия Происшествия В Германии задержали подозреваемого в хакерской атаке на политиков Полиция задержала подозреваемого в хакерской атаке на немецких политиков и общественных деятелей, сообщает издание Spiegel.

Политика Политика Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам

Армия и оружие Армия и оружие ТАСС сообщил о разработке в России новой крылатой ракеты В России для Военно-морского флота (ВМФ) разрабатывается новая крылатая ракета.

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Общество Общество В России запретили порошковый алкоголь С 8 января в России вступил в силу запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, который был установлен федеральным законом от 27.12.2018 N 560-ФЗ.

Общество Общество В Россию придут аномальные морозы Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.

Происшествия Происшествия При разборе завалов в Магнитогорске найдены ценные вещи При разборе завалов на месте обрушения части дома в Магнитогорске обнаружены ценные вещи.

Политика Политика На Украине потеряли томос об автокефалии 7 января руководитель департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Андрей Юраш на рождественской литургии в Киеве сообщил, что томос об автокефалии в ближайшие несколько дней должны отвезти в Стамбул, чтобы получить все необходимые подписи, а затем окончательно вернут на Украину.

Политика Политика Посольство Британии ждет подтверждения на визит к задержанному Уилану Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что ситуацию с консульским доступом к Полу Уилану решат индивидуально с представителем каждой страны, гражданством которой он обладает.

Происшествия Происшествия В Германии напали на депутата бундестага В Германии неизвестные напали на депутата бундестага, председателя бременского земельного отделения партии «Альтернатива для Германии» Франка Магница.

Общество Общество В МВД назвали самую популярную у фальшивомонетчиков купюру Пятитысячная купюра остается самой подделываемой в России. Об этом рассказали в пресс-центре МВД.

Технологии Технологии Mastercard решила поменять логотип С логотипа международной платёжной системы исчезнет её название.

Политика Политика Путин во время визита в Петербург успокоил расплакавшуюся девочку Президент России Владимир Путин во время своего визита в Санкт-Петербург специально вышел из машины, чтобы сфотографироваться с девочкой, которая расплакалась из-за того, что не успела сделать с ним снимок.

Происшествия Происшествия В Пекине совершено нападение на школу, ранены 20 детей

ЖКХ ЖКХ Прорыв водопровода оставил без воды 70 тысяч жителей Орла Экстренные службы устраняют крупную аварию на магистральном водопроводе в Заводском районе Орла, которая оставила без холодной воды порядка 70 тыс. человек.

Происшествия Происшествия Более 200 человек пострадали при столкновении поездов в ЮАР В результате погибли три человека, сообщает в своем аккаунте в Twitter местная служба неотложной медицинской помощи.

Кино Кино Актера Ивана Бортника проводили аплодисментами

Армия и оружие Армия и оружие Испытания новейших атомных подлодок РФ остановили Изначально завершение испытаний было назначено на лето в связи с большим объемом проверок новых систем, установленных на модернизированных подлодках, - рассказал ТАСС источник в судостроительной отрасли.

Спорт Спорт Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января Минспорта России Павел Колобков прокомментировал визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую антидопинговую лабораторию, передает пресс-служба министерства спорта.

Экономика Экономика Amazon стала самой дорогой компанией в мире Компания Amazon, специализирующаяся на продаже товаров через интернет, обогнала конкурентов по капитализации, сообщила газета The Wall Street Journal 7 января.

Энергетика Энергетика На Украине сократились запасы газа в подземных хранилищах до 43% В «Укртрансгазе» заявили, что объём газа в подземных хранилищах Украины сократился до 43%.

Политика Политика Эстонская партия взяла на себя ответственность за разобщающие плакаты Партия «Эстония 200» взяла на себя ответственность за размещение в Таллине плакатов, на которых противопоставляются русские и эстонцы.

Армия и оружие Армия и оружие Турция попросила США передать ей американские базы в Сирии Турция в ходе переговоров с находящимся в Анкаре с визитом советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном обращается к Вашингтону с запросом о передаче ей американских военных баз в Сирии или об их уничтожении, сообщает газета Hurriyet во вторник.

Финансы Финансы Доллар опустился ниже 67 рублей впервые с декабря В начале дня рубль укрепился против основных иностранных валют, курс доллара упал ниже 67 рублей впервые с 18 декабря, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

Общество Общество В Австралии более 20 человек пострадали от ожогов ядовитых медуз По меньшей мере 22 человека пострадали от ожогов ядовитой медузы "ируканджи" на северо-востоке Австралии, сообщает австралийский телеканал SBS.

Автоспорт Автоспорт Экипаж Николаева выиграл первый этап «Дакара» в зачете грузовиков Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева одержал победу на первом этапе ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков, который проходит в Перу.

Политика Политика Путин рассказал о наличии у него звания лейтенанта артиллерии Президент России Владимир Путин заявил, что получил звание лейтенанта как командир взвода управления гаубичной артиллерии.

Экономика Экономика Турция закрыла Босфор для судов Пролив Босфор, соединяющий Чёрное и Мраморное моря, закрыт для прохода судов из-за снега и низкой видимости.

Политика Политика В Германии сломался еще один правительственный самолет Министру по вопросам экономического сотрудничества Германии Герду Мюллеру пришлось прервать поездку по Африке из-за поломки правительственного самолета.