Футбол
«Бешикташ» заплатит «Шальке» за Коноплянку 2,5 миллиона евроСпорт-Экспресс 01:15
Немецкий клуб настаивает на трех переводах вместо семи в течение 6 месяцев. В прошедшем сезоне футболист провел 21 матч за "Шальке" во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:30, Вашингтон
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы
Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Политика
Зеленский упростил выдачу гражданства Украины для россиян
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства страны для россиян.
Обновлено в 05:24
Общество
Оперного певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
Несколько женщин обвинили испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 03:48
Общество
Профсоюзы России предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Избитой полицейским оппозиционерке грозят обязательные работы
Адвокат активистки Дарьи Сосновской, которую ударили по животу в ходе задержания на согласованном митинге 10 августа, сообщила, что ее подопечной грозят обязательные работы за нарушение порядка проведения собрания.
Обновлено вчера в 15:57
Космос
В созвездии Паруса обнаружено загадочное явление
Международная группа астрономов обнаружила кратковременное замедление вращения пульсара PSR J0835-4510 в созвездии Парусов, находящегося в тысяче световых лет от Земли.
Обновлено вчера в 21:02
Происшествия
В Казанском соборе на Красной площади произошло нападение на алтарника
Установлено, что посетитель Казанского собора напал на мирянина-алтарника, порвал на нем рубашку, а затем вытащил из кармана нож-бабочку и начал размахивать им перед пострадавшим.
Обновлено в 04:23
Происшествия
В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих
Обновлено в 04:13
Происшествия
В Хабаровском крае медведь задрал грибника
Возле поселка Сулук в Хабаровском крае медведь набросился на грибника.
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Аксенов оценил влияние Крымского моста на турпоток
В конце июля Аксенов в ходе встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что турпоток в Крым с начала 2019 года вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,3 млн туристов.
Обновлено вчера в 08:22
Общество
Несколько тысяч демонстрантов парализовали работу аэропорта в Гонконге
Обновлено в 16:09 Международный аэропорт Гонконга отменил все рейсы, поскольку в главном терминале скопилось несколько тысяч протестующих, сообщает The Аssосіатеd Press со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Обновлено вчера в 06:31
Происшествия
В Якутии пять человек погибли в ДТП
При столкновении двух машин на 379-м километре дороги погибли пять человек, еще четверо пострадали.
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
В Москве задержали участника митинга 10 августа
Следователи задержали участника несанкционированной акции в Москве 10 августа Константина Котова, ему предъявлено обвинение в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 02:11
Политика
Экс-премьер ГДР рассказал о превращении ФРГ в Великую Германию
ФРГ превращается в Великую Германию, полагаясь на военную мощь, этот процесс сопровождается укреплением фашистских элементов в обществе, поэтому он должен привлекать пристальное внимание, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр Германской Демократической Республики (ГДР) Ганс Модров.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытаниях жидкостного реактивного двигателя.
Обновлено в 01:08
Финансы
Непрофессиональным инвесторам предложили альтернативу вложениям в зарубежные акции
Глава ЦБ отказалась разрешить всем подряд покупать акции Apple и Google Управляющие компании могут готовить БПИФы под новую квалификацию инвесторов, которым Центробанк планирует запретить прямые инвестиции в иностранные ценные бумаги, заявил РБК президент "Финама" Владислав Кочетков.
Обновлено в 02:50
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Общество
ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организаций
Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 02:50
Общество
Жители РФ стали чаще собирать грибы и ягоды
Обновлено в 03:46
Спорт
Гимнастка Мустафина не примет участия в Кубке России
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина заявила, что не будет участвовать в Кубке России в Пензе.
Обновлено в 04:46
Футбол
«Барселона» выходит из переговоров с ПСЖ по трансферу Неймара
Руководство «Барселоны» решило приостановить переговоры с ПСЖ по трансферу вингера Неймара.
Обновлено вчера в 06:26
Происшествия
Остров Мармара в Турции охватили пожары, туристов эвакуируют
В Турции на острове Мармара полыхают лесные пожары. Возгорание началось в районе населённого пункта Местанага.
Обновлено в 04:54
Политика
В Крыму назвали право на поставку воды с Украины законным
Крымский вице-премьер и постоянный представитель региона при президенте России Владимире Путине Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку воды из реки Днепр с Украины.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия
В чем обвиняют экс-президента Киргизии Атамбаева
Обновлено в 04:42
Авто
На Крымском мосту зафиксировали рекордный трафик
За сутки в понедельник по мосту проехали 35 989 машин. Прошлый рекорд — 35 307 автомобилей — был зафиксирован 11 августа.
Обновлено в 05:05
Наука
Разработано приложение для измерения артериального давления по селфи
Обновлено вчера в 10:29