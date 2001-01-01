Футбол

«Бешикташ» заплатит «Шальке» за Коноплянку 2,5 миллиона евроСпорт-Экспресс 01:15

2 фото
Немецкий клуб настаивает на трех переводах вместо семи в течение 6 месяцев. В прошедшем сезоне футболист провел 21 матч за "Шальке" во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Бешикташ» заплатит €2,5 млн за Коноплянку

REGNUM05:12

«Бешикташ» заплатит за Коноплянку € 2,5 млн

Чемпионат02:28

«Бешикташ» заплатит «Шальке» за Коноплянку 2,5 миллиона евро

Спорт-Экспресс01:15

«Бешикташ» заплатит за форварда сборной Украины 2,5 миллиона евро

Sportbox.RU02:09

Takvim: «Бешикташ» купит Коноплянку за 2,5 миллиона

Бомбардир.ру01:47

«Бешикташ» заплатит за форварда сборной Украины 2,5 миллиона евро

Матч ТВ02:09

«Шальке» хочет, чтобы «Бешикташ» заплатил за Коноплянку 2,5 млн евро тремя траншами в течение полугода

Sports.ru01:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:30, Вашингтон
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы

Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Происшествия

Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз

Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Политика

Зеленский упростил выдачу гражданства Украины для россиян

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства страны для россиян.
Обновлено в 05:24
Общество

Оперного певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах

Несколько женщин обвинили испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 03:48
Общество

Профсоюзы России предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 02:47
Происшествия

Избитой полицейским оппозиционерке грозят обязательные работы

Адвокат активистки Дарьи Сосновской, которую ударили по животу в ходе задержания на согласованном митинге 10 августа, сообщила, что ее подопечной грозят обязательные работы за нарушение порядка проведения собрания.
Обновлено вчера в 15:57
Космос

В созвездии Паруса обнаружено загадочное явление

Международная группа астрономов обнаружила кратковременное замедление вращения пульсара PSR J0835-4510 в созвездии Парусов, находящегося в тысяче световых лет от Земли.
Обновлено вчера в 21:02
Религия

В РПЦ прокомментировали инцидент на крещении ребенка в Гатчине

Обновлено в 01:43
Происшествия

В Казанском соборе на Красной площади произошло нападение на алтарника

Установлено, что посетитель Казанского собора напал на мирянина-алтарника, порвал на нем рубашку, а затем вытащил из кармана нож-бабочку и начал размахивать им перед пострадавшим.
Обновлено в 04:23
Происшествия

В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих

Обновлено в 04:13
Происшествия

В Хабаровском крае медведь задрал грибника

Возле поселка Сулук в Хабаровском крае медведь набросился на грибника.
Обновлено вчера в 22:44
Политика

Аксенов оценил влияние Крымского моста на турпоток

В конце июля Аксенов в ходе встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что турпоток в Крым с начала 2019 года вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,3 млн туристов.
Обновлено вчера в 08:22
Общество

Несколько тысяч демонстрантов парализовали работу аэропорта в Гонконге

Обновлено в 16:09 Международный аэропорт Гонконга отменил все рейсы, поскольку в главном терминале скопилось несколько тысяч протестующих, сообщает The Аssосіатеd Press со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Обновлено вчера в 06:31
Происшествия

В Якутии пять человек погибли в ДТП

При столкновении двух машин на 379-м километре дороги погибли пять человек, еще четверо пострадали.
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия

Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

В Москве задержали участника митинга 10 августа

Следователи задержали участника несанкционированной акции в Москве 10 августа Константина Котова, ему предъявлено обвинение в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 02:11
Политика

Экс-премьер ГДР рассказал о превращении ФРГ в Великую Германию

ФРГ превращается в Великую Германию, полагаясь на военную мощь, этот процесс сопровождается укреплением фашистских элементов в обществе, поэтому он должен привлекать пристальное внимание, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр Германской Демократической Республики (ГДР) Ганс Модров.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие

Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области

Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытаниях жидкостного реактивного двигателя.
Обновлено в 01:08
Политика

Суд в Киеве перенес рассмотрение апелляции защиты на арест Вышинского

Обновлено в 05:02
Финансы

Непрофессиональным инвесторам предложили альтернативу вложениям в зарубежные акции

Глава ЦБ отказалась разрешить всем подряд покупать акции Apple и Google Управляющие компании могут готовить БПИФы под новую квалификацию инвесторов, которым Центробанк планирует запретить прямые инвестиции в иностранные ценные бумаги, заявил РБК президент "Финама" Владислав Кочетков.
Обновлено в 02:50
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Общество

ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организаций

Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 02:50
Общество

Жители РФ стали чаще собирать грибы и ягоды

Обновлено в 03:46
Спорт

Гимнастка Мустафина не примет участия в Кубке России

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина заявила, что не будет участвовать в Кубке России в Пензе.
Обновлено в 04:46
Футбол

«Барселона» выходит из переговоров с ПСЖ по трансферу Неймара

Руководство «Барселоны» решило приостановить переговоры с ПСЖ по трансферу вингера Неймара.
Обновлено вчера в 06:26
Происшествия

Остров Мармара в Турции охватили пожары, туристов эвакуируют

В Турции на острове Мармара полыхают лесные пожары. Возгорание началось в районе населённого пункта Местанага.
Обновлено в 04:54
Политика

В Крыму назвали право на поставку воды с Украины законным

Крымский вице-премьер и постоянный представитель региона при президенте России Владимире Путине Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку воды из реки Днепр с Украины.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия

В чем обвиняют экс-президента Киргизии Атамбаева

Обновлено в 04:42
Авто

На Крымском мосту зафиксировали рекордный трафик

За сутки в понедельник по мосту проехали 35 989 машин. Прошлый рекорд — 35 307 автомобилей — был зафиксирован 11 августа.
Обновлено в 05:05
Наука

Разработано приложение для измерения артериального давления по селфи

Обновлено вчера в 10:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евгений Коноплянка
Украинский футболист
Украинский футболист, полузащитник клуба «Шальке 04» и вице-капитан национальной сборной Украины. Выступал за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, а также за молодёжную сборную до 21 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Шальке 04
Немецкий футбольный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Гельзенкирхен, земля Северный Рейн-Вестфалия. Один из самых популярных и титулованных футбольных клубов в Германии. В сентябре 2018 года число членов клуба перешагнуло отметку в 156 000 человек, и по этому показателю «Шальке 04» занимает второе место в Германии. Лучшего результата в еврокубках клуб добился в 1997 году, выиграв Кубок УЕФА. Самый заклятый соперник «Шальке 04» - дортмундская «Боруссия». Матч этих двух команд называется Рурское дерби. Дружественные отношения гельзенкирхенский клуб поддерживает с «Нюрнбергом». Талисмана клуба зовут Эрвин, девиз клуба - Wir leben dich.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное